Kids-Academy 2024: Lichtes Treiben in Meran

Einblicke in die Welt des Handwerks

Von: mk

Meran – In Meran ging die Kids-Academy 2024 in vierte Phase. Auch die vorletzte Woche der Aktion bot den Kindern interessante Einblicke in die Welt des Handwerks, wobei sie natürlich auch wieder selbst Hand anlegen konnten.

Im Projekt Bunte Lichtmacher wurden rund 25 Kinder von Tischlern und Elektrotechnikern angeleitet, eine eigene Tischlampe zu entwerfen. Vom Lampenfuß bis zum Lampenschirm und dem elektronischen Anschluss – die Kinder gestalteten ihre Lampe individuell und durften stolz das selbstgeschaffene Kunstwerk am Ende mit nach Hause nehmen.

Zu den Betreuerinnen und Betreuern gehörten auch externe Fachkräfte und Vertreter des Südtiroler Handwerks, die den Kindern ihre Expertise zur Verfügung stellten. Unter anderem Florian Mayr, der Obmann der Maler im lvh, Herbert Kasal, Obmann der Elektrotechniker im lvh, Harald Laimer, Delegierter der Berufsgemeinschaft der Tischler im lvh und lvh-Präsident Martin Haller.

Diese Woche gab den Kindern die wertvolle Möglichkeit, ihre Neugier und Kreativität zu entwickeln und dabei grundlegende Kenntnisse über verschiedene Handwerksberufe zu erlernen. „Indem wir Kinder einbeziehen, findet das Handwerk zu seinen Wurzeln zurück. Denn Kreativität und Freude stehen hierbei im Mittelpunkt“, erklärten Florian Mayr und Herbert Kasal.

Ein Dank für die Unterstützung gilt der Familienagentur der Autonomen Provinz Südtirol, der bilateralen Körperschaft des Handwerks und dem Jugenddienst Meran, welcher freundlicherweise sein „WorkUp“ zur Verfügung gestellt hat.