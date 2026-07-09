Kleine Therme, große Pläne: Was sich in Naturns ändert

Von: luk

Naturns – Nach der Sanierung des Hallenbades plant die Gemeinde Naturns die weiteren Schritte für die Attraktivierung der Erlebnistherme.

Es wird in den kommenden Jahren in die Technik und vor allem in das neue Rheuma & Vital Centrum investiert.

“Die große Beliebtheit der Naturnser Erlebnistherme wird durch die höheren Besucherzahlen und auch durch eine Steigerung beim Umsatz von beachtlichen 18 Prozent belegt”, heißt es aus dem Rathaus Naturns.

Nun soll das Profil Therme weiter geschärft werden. “Unsere Erlebnistherme ist im Verhältnis zu anderen ähnlichen Betrieben klein, aber fein – und natürlich werden wir auch in Zukunft das Bad für die ganze Familie bleiben. Aber das Thermalwasser mit seiner heilenden Wirkung bietet neue Möglichkeiten, die wir auch größtmöglich zugänglich machen wollen”, betont der Naturnser Bürgermeister Zeno Christanell.

Dazu werde aktuell ein weiterer Schritt gemacht, in dem ein Anwendungsraum zur Verfügung gestellt wird und bald Therapiepakete buchbar sind. “Unter anderem dank der guten Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol haben wir uns zu diesem Angebot in Kombination mit zusätzlichen Dienstleistungen entschlossen. Aber es werden in den kommenden Jahren noch weitere folgen und ein Rheuma & Vital Centrum entstehen”, kündigt die zuständige Gemeindereferentin Astrid Pichler an.

Tatsächlich gab der Gemeinderat von Naturns bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für drei wegweisende Projekte. Diese wurden von Leo Tabacchi von 3M Engineering auf Basis der Machbarkeitsstudie des auf Sportstätten spezialisierten Architekturbüros Dejaco + Partner vorgestellt. Damit der laufende Betrieb geringstmöglich gestört wird, ist die Umsetzung in Form von drei getrennten Projekten vorgesehen.

Dabei behandelt das Projekt A die bauliche Umstrukturierung der Sport- und Regenerationsräume mit Verbesserung der dazugehörigen Infrastruktur. Der Kostenrahmen umfasst 2.898.309 Euro.

Das Bauwerk B sieht dann die Errichtung einer sportmedizinischen Abteilung zur Anwendung des Thermalwassers, sowie den Austausch der Pooltechnik und die Sanierung der Außentoiletten vor. Hier werden sich die Kosten voraussichtlich auf 1.860.065 Euro belaufen.

Die Maßnahme C betrifft schließlich die Sanierung, Potenzierung und Verbesserung der Belüftungsanlagen und wird rund 2.473.963 Euro kosten.

Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen einhellig zu, schließlich wird die Umsetzung auch durch einen Landesbeitrag von 4.000.000 Euro gefördert. In den nächsten Wochen beginnt die Gemeinde mit der Ausschreibung der technischen Leistungen. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die ausgearbeiteten Projekte im Verlauf des Jahres vorliegen.

“Mit diesen drei Baumaßnahmen verbessern wir das bereits wertgeschätzte Angebot und ergänzen neue Gesundheitsleistungen unter der Marke Rheuma & Vital Centrum. Damit geben wir wichtige Impulse, die vor allem der örtlichen Wertschöpfung zugutekommen und Naturns ein bisschen mehr zu einer Ganzjahresdestination machen”, unterstreicht Thermenpräsident Andreas Pircher.