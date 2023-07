Klimawandel macht Hagelversicherungen immer komplexer

Bozen – Ein Landwirt im Obstbau hat ein arbeitsreiches Jahr und muss bis zur Ernte einiges an Risiko in Kauf nehmen – vor allem von oben kann Ungemach drohen. Erst vom Spätsommer bis Herbst können die Früchte der Arbeit eingefahren werden.

Viele Landwirte setzen daher auf Hagelnetze, andere auf Hagelschutzversicherung, manche auf beides. So wird das Risiko minimiert.

Eine Hagelversicherung schützt vor den finanziellen Folgen von Unwetterschäden. Zusätzlich können mit dieser Versicherung neben Hagelschäden auch Schäden durch Sturm, Frost und Ähnliches abgedeckt werden.

Für Versicherungen sind derartige Produkte jedoch ein immer größeres Risiko und werden zunehmend komplexer, wie Versicherungsexperte Lukas Widmann vom SVA Versicherungsservice weiß.

Was kostet eine Hagelschutz-Versicherung pro Hektar ungefähr?

Über den Daumen gepeilt könnte man sagen: Um einen versicherten Wert von 20.000 Euro (Äpfel) mit der Standardlinie ‘Hagel’ zu versichern, muss man in der Gemeinde Bozen bereits eine Jahresprämie von rund 3.900 Euro bezahlen.

Welcher Landwirt braucht sie?

Widmann: Es kommt natürlich immer auf die Lage und die individuelle Situation an. Aber für Landwirte ohne Hagelnetz oder ohne Frostberegnung ist die Versicherung in vielen Fällen fast ein Muss. Ein Totalausfall wäre da meist eine Katastrophe. Allerdings auch in anderen spezifischen Fällen kann eine Hagel- oder Frostversicherung durchaus Sinn machen.