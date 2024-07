Köstliche Gerichte aus lokalen und saisonalen Zutaten – und zwei Promis

Von: mk

Reischach – Am vergangenen Sonntag fand die Auftaktveranstaltung von “Südtirol kocht” und “Die Südtirol Frau” im Hotel Majestic in Reischach statt. Die Gäste wurden zunächst mit einem erfrischenden Kräuter-Spritz und Kräutertartelettes mit Speck im Gemüsegarten empfangen, bevor die beiden talentierten Köche Matthias Kirchler und der Gastkoch Daniel Niederkofler vom Arieshof an den Smoker traten.

Matthias Kirchler ist nun seit rund zwei Monaten im Hotel Majestic im Einsatz; der zahlreich prämierte Koch bringt auch ein Umdenken in die Küche: Nach dem Motto „weniger ist mehr“ werden bewusst lokale und saisonale Zutaten verwendet, neue Kooperationen mit heimischen Produzenten gesucht und das Gemüse kommt aus dem hauseigenen Garten.

Auf dem Menü standen köstliche Gerichte, die die Gäste des Hotels und zahlreiche Freunde des Hotels begeisterten. Als Entrée wurde ein Tartar von der roten Beete serviert, gefolgt von einem Alpensaibling im Smoker zubereitet. Als Hauptgang gab es eine zarte Kalbsbrust ebenfalls vom Smoker, krönenden Abschluss: der Cheesecake. Durch die Live-Koch-Show führten Silvia Fontanive und ihre Tochter Stella Turian.

Die zahlreichen Besucher der Veranstaltung genossen nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten, sondern auch die entspannte Atmosphäre und die idyllische Lage des Hotels Majestic am Fuße des Kronplatzes. Zu den Majestic Resorts zählt auch das Hotel Schönblick. Unter den Gästen haben sich neben der Hoteliersfamilie Feichter Rastner mit der Senior-Chefin Olga Feichter auch zwei Promis in die Menge gemischt: Skiass Christof Innerhofer und der Brunecker Bobfahrer Patrick Baumgartner. Es war ein gelungener Auftakt für eine Reihe von weiteren Veranstaltungen, bei denen die Vielfalt und Qualität der Südtiroler Küche im Mittelpunkt stehen.

Südtirol kocht wird von Tend System, Luis Trenker, Niederbacher Gastrotec, Berufsbekleidung Milesi, Floriamo, Caroma, dem Südtiroler Speck Konsortium und der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ unterstützt. Weiters im Südtirol kocht Team: GNews & elephant projects für die Pressearbeit und Mediaevents sowie Laner&Oberhofer Zimmerei. Weitere Termine von Südtirol kocht sind am 20.07.24 auf der Compiac Hütte in Wolkentstein und am 25.08.24 im Club Moritzino Piz la Ila / Alta Badia.