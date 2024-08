Konsumklima in Südtirol nimmt im Juli leicht ab

WIFO erhebt das Konsumklima in Südtirol viermal im Jahr

Von: luk

Bozen – Das Konsumklima in Südtirol ist im Juli im Vergleich zur vorherigen Umfrage im April leicht zurückgegangen. Der Indexwert bleibt aber weiterhin über dem italienischen und europäischen Durchschnitt. Dies geht aus der Erhebung des WIFO ‑ Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor.

Die Stimmung unter Südtirols Konsumenten und Konsumentinnen hat sich im Juli leicht verschlechtert. Der Konsumklimaindex liegt nun bei -6,2 Punkten und damit um 0,6 Punkte unter dem Niveau der vorherigen Erhebung im April. Grund für diesen Rückgang sind die leicht verschlechterten Einschätzungen der Haushalte hinsichtlich der Entwicklung in den kommenden Monaten der Südtiroler Wirtschaft und der eigenen finanziellen Situation, die nach wie vor vom hohen Zinsniveau belastet werden. Die Kaufabsichten für langlebige Güter wie Haushaltsgeräte, Möbel usw. sind im Vergleich zur vorherigen Umfrage stabil geblieben. Die Erwartungen der Haushalte hinsichtlich des Arbeitsmarktes haben sich hingegen verbessert, da die Konsumenten heuer von einem weiteren leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit ausgehen.

Europaweit hat sich das Konsumklima in den letzten drei Monaten leicht verbessert. Der Index für die Europäische Union (EU27) stieg im Juli gegenüber April um 2,1 Punkte auf -11,2 Punkte. Dieser Wert ist jedoch weiterhin deutlich niedriger als der für Südtirol. Ein Anstieg des Konsumklimas wurde in Deutschland und Italien beobachtet, wo die Indizes im Vergleich zum April um 2,4 bzw. 4,8 Punkte stiegen. In Österreich hingegen ist der Index im Vergleich zum Frühjahr um 1,2 Punkte gesunken.

Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, kommentiert: „Trotz der im Juni erfolgten leichten Senkung der Zinssätze durch die Europäische Zentralbank sind die Kreditkosten immer noch sehr hoch. Dies bremst die Investitionen von Haushalten und Unternehmen.“

Das WIFO erhebt das Konsumklima in Südtirol viermal im Jahr, im Jänner, April, Juli und Oktober. Durch eine standardisierte Methodik sind die Ergebnisse mit den italienischen und europäischen Daten vergleichbar.

Der Konsumklimaindex ergibt sich aus den Bewertungen der Konsumenten Bezug auf folgende Aspekte:

– Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten;

– Entwicklung der wirtschaftlichen Situation des Haushalts in den letzten zwölf Monaten;

– Entwicklung der wirtschaftlichen Situation des Haushalts in den nächsten zwölf Monaten;

– Erwartete Ausgaben für den Kauf von langlebigen Gütern (Haushaltsgeräte, Elektronik, Möbel) in den nächsten zwölf Monaten.