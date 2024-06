Kontinuität im Gartenbau

Von: luk

Bozen – Bei der Neuwahl des Vorstands der Südtiroler Gärtnervereinigung wurde Stephan Kircher im Pastoralzentrum für weitere fünf Jahre als Obmann bestätigt. Christian Gadner übernimmt das Amt des Stellvertreters.

Der neue alte Stephan Kircher blickt trotz vieler Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Förderung des Nachwuchses und die Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes sein. Moderne Strukturen an der Schule Laimburg sind dafür notwendig. Kircher richtete eine entsprechende Bitte an Landesrat Luis Walcher, der in seinen Grußworten Unterstützung zusicherte, wo immer es möglich sei und die Arbeit der Vereinigung lobte.

In seinem Jahresrückblick betonte Kircher die Bedeutung kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung. Die Schule und das Versuchszentrum Laimburg spielen eine zentrale Rolle mit ihren Pflanzenversuchen und Sortenvergleichen. Der Erfolg des Nachwuchses zeigte sich eindrucksvoll bei den WorldSkills Competitions in China, wo Tobias Mutschlechner und Stefan Breitenberger den zweiten Platz belegten.

Ein weiteres zentrales Thema war der Bürokratieabbau. Die Mitglieder setzen auf Fortschritte durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Professor Thomas Hannus hielt dazu einen Kurzvortrag über „KI im Gartenbau“.

Die hohen Energiepreise bleiben trotz jüngster Preissenkungen eine Herausforderung. Kircher unterstrich die Notwendigkeit, stärker in erneuerbare Energien zu investieren. Auch die CO2-Problematik und die Folgen der Klimakrise stehen im Fokus, wobei bereits Fortschritte bei Biodiversität und Nachhaltigkeit erzielt wurden.

Engagement und Erfolge der Südtiroler Gärtnervereinigung

Trotz der Herausforderungen hat die Vereinigung ihr soziales Engagement aufrechterhalten. Mit Stolz berichtete Obmann Kircher, dass im letzten Jahr an die 40.000 Euro an den Bäuerlichen Notstandsfonds übergeben wurden.

Der Obmann informiert auch über ein besonderes Projekt im neuen Jahr. Die Wahl der Pflanze des Jahres wird erstmals als grenzüberschreitendes Euregio-Projekt durchgeführt, was großes Lob von Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner und Landesrat Franz Locher erhielt.

Während der Vollversammlung wurde Raimund Reifer für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand geehrt. Sein Amt übernimmt nun Marlies Auer. Ebenfalls geehrt wurde Leo Tiefenthaler, ehemaliger Obmann des Südtiroler Bauernbundes, für sein stets offenes Ohr für die Anliegen der Vereinigung.