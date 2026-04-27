Kraftwerk Prembach: 768.000 Euro für Umweltmaßnahmen

Von: luk

Bozen/Gröden – Das Wasserkraftwerk Prembach liegt im Grödnertal zwischen der Ortschaft Pontives und dem Weiler Prembach. Es befindet sich auf den Gemeindegebieten von Lajen und Kastelruth und nutzt das Wasser des Grödnerbachs.

Am 24. April hat die Landesregierung auf Vorschlag von Energielandesrat Peter Brunner die Aufteilung der Umweltausgleichsgelder aus dem Betrieb des Kraftwerks Prembach beschlossen, das von Alperia Greenpower betrieben wird. Für den Dreijahreszeitraum 2025–2027 stehen insgesamt rund 768.000 Euro für Umweltverbesserungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon behält der Konzessionär 10.000 Euro für eigene Maßnahmen ein. Von den restlichen rund 758.000 Euro wird ein Drittel dem Land Südtirol (rund 252.000 Euro) und zwei Drittel den Ufergemeinden (rund 505.000 Euro) zugewiesen. An die Ufergemeinde Kastelruth gehen 307.000 Euro, an Lajen circa 198.000 Euro.

Konzessionär, Land Südtirol und Ufergemeinden sind verpflichtet, die zugewiesenen Beträge ausschließlich für die Umsetzung von Umweltverbesserungsmaßnahmen im betroffenen Gebiet zu verwenden. „Damit fließt dieses Geld direkt in lokale Umweltprojekte, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden und von denen die Bevölkerung konkret profitiert“, unterstreicht der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Energie Peter Brunner.