KVW: Neuer Vorstand gewählt

Von: idr

Bozen – Der Katholische Verband der Werktätigen (KVW) hat in seiner konstituierenden Sitzung einen neuen Landesvorstand gewählt, der den Verband in den kommenden fünf Jahren führen wird. Dabei wurde Werner Steiner von den 23 anwesenden Mitgliedern des Landesausschusses einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Steiner steht dem KVW bereits seit zwölf Jahren vor und konnte sich erneut auf breite Unterstützung aus allen Bezirken stützen. Sichtlich bewegt und gestärkt nahm er die Wiederwahl an. „Ein großes Dankeschön für den Vertrauensvorschuss! Ich werde auch weiterhin all meine Kraft aufwenden um in den Ortsgruppen, und seien sie auch noch so klein, präsent zu sein und mich einzubringen, denn ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es den KVW als Gegengewicht zu mächtigen Wirtschaftsverbänden braucht!“

Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Margareth Fink (Bezirk Bozen) und Monika Gatterer (Bezirk Pustertal), die bei der Landesversammlung im April mit überzeugenden Ergebnissen gewählt worden waren. Auch Heinrich Fliri, der den Bezirk Vinschgau seit Jahren mit viel Engagement leitet, wurde erneut in den Vorstand gewählt.

Neu im Vorstand ist Christian Wenter, der den Bezirk Meran vertritt. Zudem wurden zwei Mitglieder gemäß den neuen KVW-Statuten kooptiert, um eine gerechtere Bezirksvertretung sicherzustellen: Karl Kerer für das Wipptal und Margherita Plaickner für den Bezirk Brixen.

In den kommenden Sitzungen wird der Vorstand auch die Vorsitzenden der verschiedenen Interessensgruppen (Frauen, Senioren, Verwitwete und Alleinstehende) ernennen und das Jahresthema der Amtsperiode festlegen. Einen ersten thematischen Impuls setzte bereits der geistliche Assistent des KVW, Charly Brunner, mit seiner Einstimmung zum Thema „Für den Frieden, gegen die massive Aufrüstung“.

Der KVW zählt rund 26.000 Mitglieder in 213 Ortsgruppen. Mit über 2.000 ehrenamtlich Engagierten und rund 100 hauptamtlichen Mitarbeitenden versteht sich der Verband als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftspolitisches Engagement in Südtirol.