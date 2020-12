„Laaser Marmor“ im Kinderdorf

Brixen – Die Mitarbeiter Kurt Ratschiller und Patrick Pritzi des Unternehmens Lasa Marmo übergaben heute eine besondere Weihnachtsüberraschung an Sabina Frei, der Obfrau des Südtiroler Kinderdorfes. Es war eine Spende von 3.000 Euro.

Kurt Ratschiller bergründet die Motivation das Südtiroler Kinderdorf zu beschenken so: „Weihnachten ist auch das Fest der leuchtenden Kinderaugen und der gedeckten Familientafeln. Statt Kunden und Partner zu beschenken, beschenken wir heuer Kinder in schwierigen Lebenslagen und Menschen die Hunger haben. Von den 6.000 Euro Budget für Weihnachtsgeschenke gehen deshalb 3.000 Euro an das Südtiroler Kinderdorf und 3.000 Euro an die Lebensmitteltafeln Schlanders und Latsch.“ Wichtig ist dem Unternehmen, regionale Einrichtungen zu unterstützen. Sabina Frei dankt für die Zuwendung und erklärt den interessierten Besuchern, dass es neben den Zuschüssen der öffentlichen Hand auch ganz wesentlich der Solidarität und finanziellen Unterstützung lokaler Spender*innen zu verdanken ist, dass das Südtiroler Kinderdorf auch in schwierigen Zeiten in die Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität investieren kann.