Landesregierung nominiert mehrere Führungskräfte

Von: luk

Bozen – In den Sitzungen am 22. Juli, 29. Juli und 5. August hat sich die Landesregierung mit der Besetzung von Führungspositionen in den Landesabteilungen befasst. Eingebracht hatte die Beschlüsse Personallandesrätin Magdalena Amhof. Dabei wurden die Führungskräfte jeweils mit getrennten Beschlüssen nominiert, und zwar auf Vorschlag der für den Bereich zuständigen Landesregierungsmitglieder und auf den von den Ressortdirektoren vorgenommenen Sachverhaltserhebungen.

Ernannt wurden am 22. Juli Tonino Tuttolomondo zum Direktor der Abteilung Italienisches Schulamt, Manuela Pierotti zur Direktorin der Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten, Giuseppe Delpero zum Direktor der Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung, Umberto Simone zum Direktor der Abteilung Tiefbau, Philipp Sicher zum Direktor der Abteilung Straßendienst, Martha Gärber zur Direktorin der Abteilung Europa, Stefan Luther zum Direktor der Abteilung des Arbeitsmarktservices, Marion Markart zur Direktorin der Abteilung Örtliche Körperschaften, Alexandra Roilo zur Anwältin des Landes, Petra Mahlknecht zur Generaldirektorin der Agentur für öffentliche Verträge (AOV), Sabina Sciarrone zur Vizegeneraldirektorin der Agentur für öffentliche Verträge (AOV), Albrecht Matzneller zum Direktor der Abteilung Personal, Michela Trentini zur Direktorin der Abteilung Soziales, Günther Unterthiner zum Direktor der Abteilung Forstdienst und Michael Oberhuber zum Direktor des Versuchszentrum Laimburg.

Am 29. Juli nominierte die Landesregierung Laura Schrott als Direktorin der Abteilung Gesundheit, Stefan Walder als Direktor der Abteilung Wohnbau, Alexandra Pedrotti als Direktorin der Landesdirektion Deutsche und Ladinische Musikschule, Rolanda Tschugguel als Direktorin der Abteilung Bildungsförderung, Helena Saltuari als Direktorin der Landesdirektion deutschsprachiger Kindergarten, Manuela Defant als Direktorin der Abteilung Wirtschaftsentwicklung, Klaus Luther als Direktor der Abteilung Präsidium, Giulio Lazzara als Direktor der Abteilung Finanzen, Karin Dalla Torre als Direktorin des Landesdenkmalamtes, Mathias Stuflesser als Direktor der Abteilung Ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung, Claudia Messner als Direktorin der Agentur für Presse und Kommunikation, Martin Pazeller als Direktor der Abteilung Landwirtschaft, Peter Prieth als Direktor der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung und Albert Wurzer als Direktor der Agentur Landesdomäne.

Am 5. August wurden Angelika Fleckinger als Direktorin des Betriebs Landesmuseen, Fabio De Polo als Direktor des Funktionsbereiches Wildbachverbauung, Volker Klotz als Direktor der Abteilung Deutsche Kultur, Stephan Tschigg als Direktor der Abteilung Bildungsverwaltung, Florian Zerzer als Direktor der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Martin Steinmann als Direktor der Landeszahlstelle, Flavio Ruffini als Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, Laura Schrott als stellvertretende Direktorin des Ressorts Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Tonino Tuttolomondo als stellvertretender Direktor der Direktion Italienische Bildung, Stefan Luther zum stellvertretenden Direktor des Ressorts Europa, Arbeit und Personal und Michael Oberhuber zum stellvertretenden Direktor des Ressorts für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus bestellt.