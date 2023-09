Laura Battisti ist neue Primaria der Abteilung Pädiatrie

Bozen – Generaldirektor Florian Zerzer freut sich, dass Laura Battisti ihre ausgezeichnete Arbeit der vergangenen Jahre in vollem Umfang fortsetzen kann. Kontinuität in der Führung dieser umfangreichen und sensiblen Abteilung, in der neben fachlichen Kompetenzen auch Empathie und Menschlichkeit gefragt sind, sei besonders wichtig, betont der Generaldirektor.

Laura Battisti schloss ihr Medizinstudium 1989 in Padua ab und absolvierte 1993 ihr Facharztstudium der Pädiatrie in Verona, wo sie hauptsächlich in der pädiatrischen Onkologie tätig war. Im Jahre 1996 folgte dann die Spezialisierung im Bereich der pädiatrischen Onkohämatologie in Padua. Mit März 1994 begann Battisti ihre Tätigkeit an der Abteilung Pädiatrie im Landeskrankenhaus Bozen, damals noch unter der Ägide von Primar Giuseppe Mengarda. Im Jahr 1998 begründete Battisti dann das Day-Hospital für Kinderonkohämatologie, das seit 2001 Teil des italienweiten Netzwerkes onkologischer und pädiatrischer Onko-Hämatologie Zentren ist.

Sanitätsdirektor Josef Widmann unterstreicht die Bedeutung der Errichtung des Day-Hospitals, das dank der Erfahrungen, die Laura Battisti an den Krankenhäusern von Verona, Padua und Graz sammeln konnte, geschaffen werden konnte. Das Day-Hospital ermöglicht es heute, die wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit onkologischen und hämatologischen Erkrankungen vor Ort behandeln zu können.

1998 gründete Battisti zusammen mit einer Gruppe von Eltern den Verein Peter Pan, der in ganz Südtirol tätig ist und wichtige medizinische, pflegerische, soziale und psychologische Unterstützung sowohl für krebskranke Kinder und Jugendliche als auch für ihre Familien bietet. Als Dozentin an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana hat sich Battisti seit jeher um die Betreuung von Studentinnen und Studenten und die Ausbildung von Jungärztinnen und Jungärzte gekümmert.

Mehrere Projekte der vergangenen Jahre gehen auf die Initiative von Battisti zurück. Diese möchte sie nun als Primaria mit verstärktem Engagement weiterführen. Die Projekte reichen von Schulungen für das Personal in Notfallsimulationen auf der Station bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Abteilungen des Landeskrankenhauses wie etwa der PA-ICU (Intensive Care Unit) für kritisch kranke Kinder, der Implementierung der Telemedizin und der Bewältigung des Übergangs zur Erwachsenenmedizin bei Patientinnen und Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen.

Laura Battisti: „Ich sehe meine Aufgabe darin, eine moderne und führende Abteilung Pädiatrie zu schaffen – ein Ort, der für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv ist. Dazu gehört ein anregendes Umfeld, um wichtige Erfahrungen sammeln zu können, sowie der ständige Kontakt und Austausch mit der akademischen Welt. Es gibt viele Herausforderungen und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bewältigen kann. Auch, weil ich auf ein wirklich kompetentes Team zählen kann und auf die gute Zusammenarbeit mit den anderen Pädiatrie-Abteilungen des Gesundheitsbetriebes sowie der Gesundheitsversorgung vor Ort, mit denen wir Projekte und eine gemeinsame Vision teilen“, so die Neo-Primaria.

Irene Pechlaner, Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bozen: „Laura Battisti ist sozusagen in der Bozner Pädiatrie „aufgewachsen“. Seit Beginn ihrer Laufbahn am Landeskrankenhaus Bozen hat sie bereits vieles bewirkt und erreicht. Die kleinen Patientinnen und Patienten lieben ihre einfühlsame und gleichzeitig humorvolle Art. Ich bin sehr froh darüber, dass Laura Battisti jetzt offiziell die Leitung „ihrer“ Abteilung übernimmt. Ich bin mir sicher, dass sie dank ihrer umfangreichen Expertise gemeinsam mit ihrem Team die gesetzten Ziele und Visionen für die Abteilung Pädiatrie erreichen wird.“