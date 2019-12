Leifers: Aktion zur Aufwertung des Einzelhandels

Leifers – Viele Klein- und familiengeführte Betriebe im Einzelhandel sorgen in Leifers für

ein vielfältiges Angebot, einen lebendigen Ort und erfüllen eine wichtige soziale Funktion.

Sie garantieren die Nahversorgung und tragen somit zu einer besseren Lebensqualität bei. Um dies hervorzuheben und den Kunden die Bedeutung des Einkaufens vor Ort zu verdeutlichen, führt der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol immer wieder Initiativen für eine lebendige und attraktive Stadt durch.

Die letzte Aktion war ein großes Gewinnspiel für die Kunden, die in der Stadt

einkaufen. Das Spiel fand vom 31. Oktober bis 23. November 2019 in Leifers, St.

Jakob und Steinmannwald statt.

25 Geschäfte und Betriebe aller Sparten beteiligten sich an der Initiative. Zu gewinnen gab es als Hauptpreis einen VW Move UP 1.0, als zweiten Preis ein E-Bike und als dritten Preis ein Jahresabonnement in einem Fitnesscenter.

Vor kurzem wurde der Hauptpreis an Gewinnerin Ornella Giovannini übergeben. Sie hatte im Geschäft Forti Daiana Geschenksartikel eingekauft. Unterstützt und mitgetragen wurde die Initiative von den der Gemeinde Leifers, der Raiffeisenkasse Unterland und vom Tourismusverein Leifers.

Entsprechend zufrieden über den Erfolg der Aktion zeigten sich auch Bürgermeister Christian Bianchi und Handelsreferentin Claudia Furlani. Insgesamt wurden rund

25.000 Lose verteilt.