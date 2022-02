Liebe ist… nachhaltig schenken zum Valentinstag

Bozen – Blumengeschenke zum Valentinstag, die zum Klimaschutz beitragen und Armut bekämpfen helfen, sind vom 7. bis zum 14. Februar in Südtirols Gärtnereien erhältlich. Wer in diesem Zeitraum eine Pflanze aus der Eigenproduktion erwirbt, beschenkt damit nicht nur seine Liebsten mit nachhaltig gezüchteten Pflanzen, sondern sichert auch einer Familie in Äthiopien ein Obstbäumchen für den Hausgarten. Die Früchte versorgen besonders die Kinder mit lebenswichtigen Vitaminen und spenden kühlenden Schatten.

Heuer sind erstmals alle selbst produzierten Pflanzen Teil der Valentinsaktion mit der Südtiroler Caritas. „Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz besonderes Anliegen“, erklärt Valtl Raffeiner, Obmann der Südtiroler Gärtner. Entsprechend stark setze man auf die Produktion in Südtirol, damit lange Transportwege vermieden und klimatisch angepasste Pflanzen herangezogen werden können. „Wir sind froh, dass diese Pflanzen dank der Zusammenarbeit mit der Caritas gerade am Valentinstag eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Im Rahmen von ‚Schenken mit Sinn‘ tragen sie auch in Äthiopien zum Klimaschutz bei und helfen gleichzeitig, den Familien lebenswichtige Vitamine zu sichern“, so Raffeiner.

Mit jeder verkauften Pflanze kann eine Familie in Äthiopien ein Obstbäumchen im Hausgarten pflanzen. „Die Früchte dieser Bäume helfen, besonders die Kinder mit den lebenswichtigen Vitaminen und Nahrung zu versorgen. Die Bäume selbst spenden kühlenden Schatten, was gerade in den heißen Monaten eine enorme Erleichterung verschafft und auch das Gemüse besser wachsen lässt. Bewässert werden müssen die Bäume nur alle paar Tage. Die Böden in den Hausgärten sind mit natürlichem Humus angereichert und brauchen deswegen nur wenig Wasser“, bestätigt Sandra D’Onofrio, die als Leiterin des Caritas-Dienstes Globale Verantwortung die Caritas-Projekte in Afrika begleitet.

Die sinnvollen Blumengeschenke zum Valentinstag sind in insgesamt 22 Gärtnereien zu haben. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe ist bei der Südtiroler Gärtnervereinigung (Tel 0471 999 377) und bei der Caritas (Tel 0471 304 300) erhältlich. Sie kann auch online unter www.sbb.it oder www.caritas.bz.it abgerufen werden.

„Schenken mit Sinn“ ist ein besonderes Spendenprojekt der Südtiroler Caritas. Das ganze Jahr über können online zum Beispiel Schuhe für Kinder in Bolivien, Holz für alte Menschen in Serbien, Hühner für Familien in Afrika, aber auch Essen für Obdachlose und Familienpakete in Südtirol verschenkt und mit einer Geschenkurkunde an Freunde, Angehörige und Geschäftspartner weitergegeben werden. Unter www.caritas.bz.it stehen 16 sinnvolle Geschenke zur Auswahl, die bequem von Zuhause aus mittels Kreditkarte oder Banküberweisung erworben oder unter Tel. 0471 304 303 bestellt werden können.