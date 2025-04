Loacker feiert 100-jähriges Bestehen

Von: luk

Bozen/Ritten – Der Südtiroler Süßwarenhersteller Loacker begeht am heutigen Samstag sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Das Traditionsunternehmen, das 1925 von Alfons Loacker als kleine Konditorei in Bozen gegründet wurde, zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Waffel- und Schokoladenspezialitäten. Der Festakt fand am Vormittag im Stadttheater von Bozen statt, am Nachmittag wird auf dem Waltherplatz mit einem öffentlichen Fest weitergefeiert.

Loacker beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende und ist mit seinen Produkten in über 110 Ländern vertreten. Laut Euromonitor hält das Unternehmen einen globalen Marktanteil von 4,5 Prozent im Segment der Waffelprodukte. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 459,4 Millionen Euro.

Im Zuge des Jubiläums kündigte Loacker mehrere Zukunftsprojekte an. So wird das Unternehmen in eine „Società benefit“ umgewandelt – eine Gesellschaftsform, die neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Zielsetzungen verfolgt. Ziel ist es, bis 2027 die B-Corp-Zertifizierung zu erhalten. Geplant sind außerdem Stadterneuerungsprojekte in Bozen und anderen italienischen Städten – darunter die Pflanzung von 100 Bäumen an der Grieser Wassermauer sowie ein gemeinsames Projekt mit der Umweltorganisation Legambiente in Mailand.

Ein weiteres Vorhaben ist der Bau eines Technologiezentrums für Forschung und Entwicklung in Unterinn am Ritten. Das Zentrum soll bis 2027 fertiggestellt werden und Labors, Kreativräume sowie Einrichtungen für die Entwicklung neuer Produkte beherbergen.

Als Teil der Feierlichkeiten wurde heute auch eine Sonderbriefmarke der italienischen Post vorgestellt. Sie ist dem Unternehmen gewidmet und Teil der Serie „Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy“. Die Marke mit einem Nennwert von 1,30 Euro erscheint in einer Auflage von 300.000 Stück.

Begleitend zum Jubiläum ist eine Unternehmensmonografie erschienen. Das Buch mit dem Titel „Che Bontà! Loacker seit 1925“ zeichnet die hundertjährige Geschichte des Unternehmens nach und ist in deutscher und italienischer Sprache erhältlich.

Mit dem neuen Slogan „Rebellen wählen nur Gutes“ will Loacker künftig seine Haltung zu Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsgeist betonen. Ebenfalls vorgestellt wurde das Projekt „Athlets of Goodness“, eine Partnerschaft mit Südtiroler Wintersportlern, das bis 2026 läuft.

Loacker betont, das Jubiläum sei nicht nur Anlass zur Rückschau, sondern ein Startpunkt für neue Entwicklungen – mit Fokus auf Qualität, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit.