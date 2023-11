lvh-Bezirksgruppen Ober- und Untervinschgau: Obmänner bestätigt

Schlanders – Bei der gemeinsamen Versammlung der lvh-Bezirke Ober- und Untervinschgau wurden die Bezirksausschüsse und Obleute neu gewählt, sowie aktuelle Themen besprochen.

In der Basis in Schlanders begrüßten die Obmänner vom Ober- und Untervinschgau, Günther Platter und Hermann Raffeiner Kerschbaumer, die Gäste zu der gemeinsamen Versammlung der beiden lvh-Bezirke.

Unter den Anwesenden befanden sich auch lvh-Präsident Martin Haller, lvh-Vizepräsident Hannes Mussak und der scheidenden Landtagsabgeordnete Gert Lanz. Die Veranstaltung begann mit einem Rückblick auf die WorldSkills Italy, die Landesmeisterschaften, die im vergangenen September in Bozen stattfanden und die Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus dem Vinschgau.

Anschließend hielt Andreas Mair am Tinkhof vom Raiffeisen Verband Südtirol ein viel beachtets Referat zum Thema Inflation, Entwicklung der Preise und der Wirtschaft.

Aktuell diskutierte Themen waren die Raumordnung der Gewerbezonen, die Energieautonomie in Südtirol, sowie vor allem der Winterlohnausgleich und den damit verbundenen Meinungsverschiedenheiten mit dem NISF/INPS. Besonders letzteres Thema stellt im Obervinschgau ein großes Problem dar. Der Lohnausgleich ist im Kollektivvertrag vorgesehen und jeder Betrieb zahlt für jede geleistete Arbeitsstunde Geld beim NISF/INPS ein. Es herrscht daher großes Unverständnis bei den Betrieben, dass das NISF/INPS nicht mehr bereit ist, diese Gelder für den Winterlohnausglich bereitzustellen.

Anschließend erhielten Umberto Ceccarelli (Botec), Daniel Vollger (Sudlen Taxi), Bernhard Riedl (Riedl Berhnard HLS) und Hildegard Spechtenhauser (Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & Co) die silberne Ehrennadel des lvh für ihre langjährige Funktionärstätigkeit.

Bei den erweiterten Bezirksausschüssewahlen kam es zu folgenden Ergebnissen: Im Obervinschgau wurden Erhard Joos (Elektrotechnik Joos), Rudi Trafoier (Transalbert GmbH) und Günther Platter (Garage Olympia KG des Günther Platter & Co) gewählt, im Untervinschgau hingegen Peter Ladurner (Ladurner Karl J. & Co OHG), Gerd Telser (Color & More OHG des Pescollderungg E. & Telser G.), Georg Vanzo (Vanzo Metall GmbH) und Hermann Raffeiner Kerschbaumer (Kerschbaumer & Raffeiner KG).

Die Bezirksausschüsse wählten außerdem auch die Ortsobleute und ihre Vertreter. Im Obervinschgau wurden Günther Platter als Obmann und Oskar Fritz (Siebdruck Wielander KG) als Vizeobmann bestätigt.

Im Untervinschgau wurde Hermann Raffeiner Kerschbaumer wiedergewählt, während Konrad Blaas (Holzbau Blaas) zum Vizeobmann ernannt wurde.