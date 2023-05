lvh Truden: Handwerk hat gewählt

Truden – Im Rahmen der jüngsten Ortsversammlung der Handwerkerinnen und Handwerker in Truden wurde ein neuer lvh-Ortsausschuss gewählt. Zudem wurden die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer über Photovoltaik informiert.

Der lvh-Ortsobmann von Truden Alfred Ventir durfte die Mitgliedsbetriebe zur Ortsversammlung herzlich willkommen heißen. In seiner Eröffnungsrede bedankte er sich bei dem scheidenden Ortsausschuss, der Gemeindeverwaltung und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bezirksbüro Neumarkt für die herausragende Zusammenarbeit. Auch Bürgermeister Michael Epp schloss sich den Dankesworten an und betonte die Bedeutung einer starken Vertretung des Handwerks vor Ort, um den Gemeindeentwicklungsplan erfolgreich umzusetzen. Er merkte bedauernd an, dass es gelegentlich schwierig sei, Handwerkerinnen und Handwerker für kleinere Aufträge zu finden, da diese aufgrund bürokratischer Hürden davon abgehalten werden, ihre Dienste anzubieten.

lvh-Vizepräsident Hannes Mussak griff dieses Thema in seinem Vortrag auf und wies auf die Tatsache hin, dass allein die Corona-Schutzmaßnahmen viele neue Dokumente hervorgebracht haben, von denen bisher keines abgeschafft wurde. Dies bedeute für die Handwerksbetriebe, die im Durchschnitt nur 3,3 Mitarbeiter haben, einen erheblichen Mehraufwand. Mussak betonte zudem, dass der lvh rund zwei Drittel der 14.300 Handwerksbetriebe im Land vertrete und daher eine starke Stimme in der politischen Arena habe.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war der Vortrag des Elektrotechnikers Patrick Schwarz, der die Funktionsweise von Fotovoltaikanlagen erläuterte und auf die Wettbewerbsvorteile und Nachhaltigkeit einer eigenen Stromproduktion hinwies.

Abschließend wurde gewählt. Alfred Ventir (Tiefbauunternehmen Ventir Alfred) wurde als lvh-Ortsobmann bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter Michael Köhl (Köhl Michael & Co. Ohg). Im lvh-Ortsausschuss sind weiterhin Josef Köhl (Köhl Michael & Co. Ohg) und Junghandwerker Thomas Darocca (Darocca KG) vertreten. Neu gewählt wurden Josef Unterhauser (Waldarbeiter Unterhauser Josef) und Bernhard Santa (Dachdecker Santa Bernhard).

lvh-Bezirksobmann Herbert Christoforetti zeigte sich erfreut darüber, dass die Ortsgruppe Truden auch weiterhin aktiv am Geschehen im Bezirk teilnehmen wird. Die Versammlung wurde mit einem gemütlichen Beisammensein abgerundet, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen und zu vernetzen.