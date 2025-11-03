Manfred Pinzger tritt nach 12 Jahren ab

Von: Ivd

Bozen – Nach zwölf Jahren an der Spitze des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stellt sich Präsident Manfred Pinzger nicht mehr der Wiederwahl. Der Verband wählt morgen einen neuen Präsidenten – zur Wahl stehen Vizepräsident Klaus Berger, Obmann des Bezirks Bozen, und Helmut Tauber, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Bezirksobmann des Eisacktals.

Im Rückblick zeigt sich Pinzger grundsätzlich zufrieden: Südtirol habe sich touristisch gut entwickelt. „Vor zwölf Jahren gab es – heute kaum vorstellbar – Sorge um zu wenige Gäste. Heute sorgen sich die Touristiker eher um die Akzeptanz der Einheimischen“, sagt er. Belastend sei für ihn gewesen, dass der Mehrwert des Tourismus oft nicht anerkannt werde, obwohl die Branche der größte Arbeitgeber des Landes sei.

Kritisch äußerte sich Pinzger auch zu touristischen Hotspots und Kurzzeitvermietungen. Einschränkungen wie am Pragser Wildsee seien sinnvoll, müssten aber im Einvernehmen mit der Bevölkerung erfolgen. Plattformen wie Airbnb und Booking sollten stärker kontrolliert werden, um faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen.