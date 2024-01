Massive Proteste der Ultner gegen Giga-Projekt der Alperia

Geplantes Pumpspeicherwerk in der Kritik

Ulten – Die Alperia will in Ulten ein Mammutprojekt starten. Das geplante Pumpspeicherwerk soll am Zoggler Stausee entstehen und eine unterirdische Verbindung zum Arzker Stausee haben. Dafür müssen 1.100 Höhenmeter überwunden werden. Die vorgesehene Bauzeit dauert von 2027 bis 2032.

Gegen das Vorhaben formiert sich im Ultental Protest: “Bereits in den 1950-er Jahren wurde Ulten mit sechs Stauseen und Wasserkraftwerken zwangsbeglückt. Damals wurden die schönsten Ultner Höfe enteignet und die Leute übergangen. Bis heute warten die Ultner auf eine Entschädigung. Nicht mal eine klitzekleine Ermäßigung beim Strom wurde uns zugestanden.”

Die Gegner wollen nun diesen Eingriff in die Natur verhindern. “Die lange Bauzeit und das enorme Aushubmaterial würden extreme Belastungen darstellen”, so die Bedenken. Außerdem traut die Bevölkerung der Alperia nicht. Sie glaubt, dass auf lange Sicht wieder nur das Unternehmen, nicht aber die Ultner von diesem gigantischen Projekt profitieren würden.

Bei der Gemeinderatssitzung heute Abend in Anwesenheit von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Alperia-Vertreter Luis Amort sind massive Proteste geplant.