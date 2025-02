Matthias Bock erneut Primar des Krankenhauses Meran

Von: Ivd

Meran – Der Primar des Dienstes für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Meran, Matthias Bock, ist nach einem neuerlichen Auswahlverfahren heute in seinem Amt bestätigt worden.

Der aus Nürnberg (D) stammende Matthias Bock absolvierte an der Universität Gießen das Studium der Humanmedizin und erlangte 1999 seinen Facharzt in Anästhesie und Intensivmedizin. Er war an mehreren Universitätskliniken in Deutschland tätig, bis er 2002 nach Bozen kam, wo er seit 2004 für das OP-Management zuständig war. 2017 übernahm er den Dienst für Anästhesie und Intensivmedizin in Meran als Primar. Dr. Bock habilitierte sich an der Privatuniversität Paracelsus in Salzburg (A), er schloss mehrere Lehrgänge im Bereich Management und Führung im Gesundheitswesen ab und absolvierte auch die Masterausbildung in Health Care Management in Salzburg.

Primar Bock ist Mitglied einer europäischen Arbeitsgruppe, die Leitlinien zur präoperativen Risikobeurteilung erstellt. Er war maßgeblich an der Umsetzung der europaweit gültigen Leitlinien zur Beurteilung des Risikos vor Operationen im Südtiroler Sanitätsbetrieb beteiligt. Diese Standardisierung erhöht die Patientensicherheit, für die Patienten bedeutet dies auch, dass sie die Präanästhesievisiten in jedem beliebigen Krankenhaus des Südtiroler Sanitätsbetriebes machen können.

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Christian Kofler gratuliert Dr. Bock zu seiner Ernennung als Primar für weitere fünf Jahre. „Primar Bock kennt den Dienst für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Meran, den er bereits seit einigen Jahren leitet, sehr gut. Ich erachte es als sehr wichtig, dass gerade dieser sensible Fachbereich von einem Primar geführt wird, der neben einer hohen fachlichen Expertise auch internationale Erfahrungen mit sich bringt.“

Auch Sanitätsdirektor Josef Widmann begrüßt die Ernennung: „Die Anästhesie und Intensivmedizin ist ein Bereich, der mit allen Fachgebieten der Medizin eng zusammenarbeitet, sämtliche operative Eingriffe begleitet, kritische Patienten auf der Intensivstation betreut und den Notarztdienst versieht. Im Krankenhaus Meran steht mit Matthias Bock ein Primar diesem Dienst vor, dem die Sicherheit der Patienten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Arbeit im Netzwerk mit den anderen Anästhesien im Sanitätsbetrieb ein großes Anliegen sind.“