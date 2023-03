Medizinstudium mit Landesfinanzierung: Infotag an der PMU Salzburg

Bozen – Das Land Südtirol finanziert für das kommende Studienjahr 25 Plätze in Humanmedizin an der PMU Salzburg. Am 23. März findet eine Informationsveranstaltung in hybrider Form statt.

Wer sich für ein Medizinstudium in Salzburg interessiert, kann sich noch bis 31. März 2023 um einen Studienplatz an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bewerben. Um die Landesfinanzierung in Anspruch zu nehmen, müssen Bewerberinnen und Bewerber den Zweisprachigkeitsnachweis B2 zum Zeitpunkt der Anmeldung besitzen. An die Landesfinanzierung geknüpft ist zudem die Auflage, dass die Medizinerinnen und Mediziner innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Facharztausbildung oder der Ausbildung in Allgemeinmedizin mindestens vier Jahre lang im Südtiroler Gesundheitsdienst arbeiten. Der Infotag am Donnerstag, 23. März findet von 15.00 bis 16.30 Uhr in hybrider Form (online und in Präsenz in Salzburg) statt. Um daran teilzunehmen, ist eine Anmeldung auf der Webseite der Universität notwendig. Im Anschluss werden Expertinnen des Landesamtes für Gesundheitsordnung Fragen rund um die Landesfinanzierung beantworten.