Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Medizintechnik für fünf neue Gemeinschaftshäuser genehmigt
Investitionen von 2,6 Millionen Euro

Medizintechnik für fünf neue Gemeinschaftshäuser genehmigt

Freitag, 09. Januar 2026 | 12:03 Uhr
schwanger ultraschall krankenhaus
LPA/Ivo Corrà
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat am 9. Jänner die medizintechnische Ausstattung für fünf neue Gemeinschaftshäuser in Südtirol genehmigt. Damit rückt die Umsetzung der über den Wiederaufbauplan PNRR vorgesehenen und mitfinanzierten Bauvorhaben näher.

Die betreffenden Gemeinschaftshäuser sind jene in Meran, Naturns, Mals, Bruneck und Innichen. Sie sollen die Betreuung vor Ort stärken und die Krankenhäuser entlasten, sagt der Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner. “Mit dieser Ausstattung stellen wir sicher, dass die neuen Gemeinschaftshäuser nicht nur Räume bieten, sondern auch modernste Geräte für Diagnostik und Therapien. So bringen wir hochwertige medizinische Leistungen direkt zu den Menschen”, betont Gesundheitslandesrat Messner.

Die Investition umfasst Geräte für Diagnostik, Therapie und Notfallversorgung wie zum Beispiel Ultraschallgeräte, kardiovaskuläre Überwachungsgeräte, augenheilkundliche Instrumente, Neonatologie-Ausstattung, Endoskopieausrüstung für den urogenitalen Bereich sowie Notfallwagen. Für die Standorte Meran und Naturns sind rund 801.630 Euro, für Mals rund 281.650 Euro und für Bruneck und Innichen gemeinsam rund 1,55 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf rund 2,6 Millionen Euro. Teilweise wird die Medizintechnik aus den Gewinnrücklagen des Südtiroler Sanitätsbetriebes und auch aus Landesmitteln für das Gemeinschaftshaus Mals finanziert. Zuvor wurde die Ausstattung vom Landeskomitee für die Planung im Gesundheitswesen und der PNRR-Task-Force positiv begutachtet.

Die Gemeinschaftshäuser sind Teil der Mission 6 “Gesundheit” des Wiederaufbauplans PNRR und sollen innerhalb des Jahres 2026 umgesetzt werden. Sie bieten unter anderem Ambulatorien, diagnostische Dienste und Räume für Prävention und Beratung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Kommentare
22
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 