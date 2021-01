Mehr Klarheit beim “Superbonus 110 Prozent”

Bozen – Ein Schwerpunkt der Klimahouse Digital Edition vom 27. bis 29. Januar 2021 ist einem der aktuellsten Themen für die gesamte Baubranche gewidmet: dem staatlichen Superbonus. Nach dem sommerlichen Webinar-Zyklus im Rahmen von Klimahouse Connects geht es jetzt wieder um das komplexe und komplizierte Thema der 110%igen Steuererleichterungen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Ziel ist es, mehr Licht in die vielen noch unklaren Aspekte zu bringen und das große Potenzial dieses Gesetzesdekretes ausschöpfen zu können – für Fachleute und Bauherren.

„Der Superbonus ist eine einmalige Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er ist eine Konjunkturmaßname zur Ankurbelung der krisengeschüttelten Wirtschaft, gleichzeitig aber auch einer der Schlüssel zur Umsetzung des europäischen Green Deals“, erklärt Ulrich Santa, Generaldirektor der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus. Aus diesen Gründen ist das Thema „Superbonus 110 Prozent“ einer der Schwerpunkte der ersten komplett digitalen Auflage der Fachmesse Klimahouse und zieht sich durch das gesamte dreitägige Programm.

So widmet etwa der Klimahouse Congress, der in bewährter Zusammenarbeit mit der KlimaHaus Agentur organisiert wird, seinen zweiten Tag – Donnerstag, 28. Januar von 10.30 bis 12.00 Uhr – der energetischen Sanierung bestehender Gebäude in Zeiten des Superbonus. Den Einstieg macht Hauptrednerin Benedetta Tagliabue, Gründerin des Büros Miralles Tagliabue und jüngste Gewinnerin des ARVHA Prix des Femmes Architectes, mit einem Beitrag zur Rolle der Stadterneuerung für die Herausforderungen der Nachhaltigkeit. Der Technische Leiter des Instituts für den sozialen Wohnbau WOBI, Gianfranco Minotti, führt die Gäste anschließend durch das europäische Projekt Sinfonia, bei dem dank des Einsatzes innovativer Techniken einige wichtige Wohngebäude in der Stadt Bozen renoviert werden konnten. Abgeschlossen wird der Kongresstag mit einem Rückblick auf einige der eindrucksvollsten Umgestaltungen, die unter der Leitung des bekannten Designers Mark Pichler durchgeführt wurden.

Daneben finden weitere Workshops und Fachvorträge zum Thema statt. Spitzenvertreter des Wirtschaftsverbands Handwerk und Dienstleister LVH und der Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmen CNA-SHV besprechen gemeinsam mit Riccardo Fraccaro, dem Staatssekretär bei der Präsidentschaft des Ministerrats, wie die Startschwierigkeiten der Fördermaßnahme überwunden werden können. Außerdem finden Seminare des italienischen Verbandes für thermische und akustische Isolierung ANIT zum Thema statt. Schließlich werden im Rahmen des Formats KlimaHaus Talk am 27. und 28. Januar jeweils um 16.00 Uhr die technischen und praktischen Aspekte der Maßnahmen erklärt.

Alle digitalen Events im Rahmen der dreitägigen Klimahouse Digital Edition sind einfach, bequem und sicher von zuhause aus verfolgbar via Live-Streaming durch den Kauf eines einzigen Digital Pass.

Klimahouse Digital Edition erfährt freundliche Unterstützung durch viele Partner und Unternehmen, die auch in diesem schwierigen Jahr an die Veranstaltung glauben.

Ein besonderer Dank geht an die Gold Sponsor Rockwool und Riwega, 3therm und Roofrox sowie an die Silver Sponsor Alperia, Alpewa, Damiani Holz&KO/LignoAlp, Eurotherm, Fermat, Fischer, GKN, Infinity Motion, Internorm, Monier und Naturalia Bau.

