Bozen – Am 3. und 4. März fand zum dritten Mal die Tagung „Mens(a) sana in corpore sano“ statt. Auf eine gut besuchte öffentliche Online-Veranstaltung am 3. März folgte ein Workshop in Meran, an dem 20 geladene Expert:innen teilnahmen.

Schwerpunktmäßig ging es diesmal um die Verfügbarkeit von Südtiroler und möglichst biologischen Nahrungsmitteln bei einheimischen Produzent:innen und Lieferant:innen. Höhepunkt war die Vorstellung eines „Praxisleitfadens für eine lokale und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung in Südtirol“. Die Veranstaltung wurde von ICLEI-Brüssel im Rahmen des EU-Projektes „COACH“ finanziert.

Getragen wurde die Tagung u.a. von der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt, der Eurac, welche die Tagung wissenschaftlich begleitet hat, dem Südtiroler Bauernbund, dem Sanitätsbetrieb Bozen, der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz und von der Gemeinde Meran.