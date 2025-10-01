Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Messe Bozen würdigt 44 erfolgreiche Auflagen von Tipworld
Veranstaltung im Pustertal

Messe Bozen würdigt 44 erfolgreiche Auflagen von Tipworld

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 12:45 Uhr
Tipworld 2024
Messe/Marco Parisi
Von: Ivd

Bozen/Bruneck – Gemeinsam mit Partnern, Ausstellern, Medien sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft feierte Messe Bozen gestern die 44 erfolgreichen Auflagen von Tipworld und die vielen, mit der Messe verbundenen, positiven Momente, Begegnungen und Erfolge. Über vier Jahrzehnte hinweg war Tipworld Treffpunkt für Handwerk, Hotellerie, Gastronomie und Tourismus im Pustertal. Sie begleitete die wirtschaftliche Entwicklung der Region und trug dazu bei, dass sich das Pustertal zu einem der führenden Wirtschaftsstandorte in Südtirol und darüber hinaus entwickelte.

„Manchmal braucht es Mut, ein über Jahrzehnte gewachsenes Format einzustellen, wenn es nicht mehr zukunftsfähig ist. Dies schafft Raum für neue Ideen, um den pulsierenden Wirtschaftsstandort Pustertal neu zu präsentieren“, so Greti Ladurner, Präsidentin von Messe Bozen. „Hybride Messeformate, die sowohl Fachpublikum als auch Familien gleichermaßen ansprechen sollen, haben es grundsätzlich schwer, langfristig erfolgreich zu bleiben. Die letzten Jahre haben das deutlich gezeigt“, erklärt Thomas Mur, Direktor von Messe Bozen.

Mit diesem Abschluss geht ein wichtiges Kapitel der Pusterer Wirtschaftsgeschichte zu Ende. Messe Bozen dankt allen Partnern und Ausstellern für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement.

Auch Georg Oberhollenzer, Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Bruneck, blickt mit Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück: „Die Geschichte der Messe ist eng mit der Raiffeisenkasse verbunden und wir sind der Meinung, dass sie wesentlich zur Entwicklung des Pustertales beigetragen hat. Auch wenn wir ein neues Format der Tipworld sehr befürwortet hätten, blicken wir gern auf die positven Erlebnisse und Begegnungen zurück.“

Bezirk: Bozen, Pustertal

