Messe Hotel findet als reine Produktschau statt

Bozen – Die Messe Hotel findet aufgrund der Corona-Pandemie als reine Produktschau statt. Das kündigt die Messe Bozen an.

“Das Ansteigen der Infektionszahlen auf lokaler und nationaler Ebene sowie im gesamteuropäischen Kontext in den letzten Tagen hat zu einer allgemeinen Verschärfung der Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie geführt. In enger Abstimmung mit der Landesregierung und unseren Partnern wurden deshalb weitere Sicherheitsmaßnahmen für die am kommenden Montag beginnende 44. Auflage der Fachmesse Hotel beschlossen. Die Messe findet nunmehr als reine Produktschau statt. Die Aussteller können in gewohnter Form ihre Produkte präsentieren und Kundengespräche führen. Untersagt wird jedoch jegliche Form der Verabreichung von Speisen und Getränken, auch für Zwecke der Verkostung. Zusätzlich wird die Besucherzahl weiter limitiert, sodass die Flächenregel 1:10 eingehalten wird”, heißt es vonseiten der Messe Bozen.

“Die geplanten Rahmenveranstaltungen finden nicht mehr wie ursprünglich geplant in hybrider oder physischer Form statt, sondern ausschließlich in digitaler Form. Den Ausführungen der 50 Experten zu hochaktuellen Themen wie Sicherheit, Innovation, Nachhaltigkeit, Architektur und Wein kann man über die digitalen Kanäle der Messe folgen”, heißt es weiter. Die traditionelle Eröffnungszeremonie der Messe mit Banddurchschneidung wird abgesagt.