Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Meta kauft Plattform für autonome KI-Software
Meta kauft Online-Plattform für autonome KI-Software

Meta kauft Plattform für autonome KI-Software

Mittwoch, 11. März 2026 | 02:01 Uhr
Meta kauft Online-Plattform für autonome KI-Software
APA/APA/dpa/Jens Büttner
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Facebook-Konzern Meta kauft eine Online-Plattform, über die sich KI-Programme untereinander austauschen können. Mit dem Kauf des Dienstes Moltbook werde das Entwicklerteam in Metas Forschungslabor für Künstliche Intelligenz wechseln, bestätigte der Konzern US-Medien wie dem Sender CNBC und der “New York Times”. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Moltbook ist ein soziales Netzwerk für sogenannte KI-Agenten – also Software mit Künstlicher Intelligenz, die im Auftrag menschlicher Nutzer weitgehend eigenständig Aufgaben erfüllen kann und dafür auf verschiedene Apps, Websites und andere Dienste zugreift. Die Plattform wurde erst im Jänner vom kalifornischen Tech-Investor Matt Schlicht eingerichtet. Die Programmierarbeit dafür lagerte er nach eigenen Angaben an KI-Software aus.

Aufsehenerregende Unterhaltungen

Moltbook sorgte zu Beginn für einige Schlagzeilen – weil dort unter anderem zu lesen war, wie KI-Programme sich über ihre Nutzer ausließen oder über philosophische Themen diskutierten. Allerdings blieb unklar, ob es alles tatsächlich frei von KI geführte Unterhaltungen waren – oder Betreiber der Bots sie zum Teil manipuliert haben könnten, um durch ausgefallene Äußerungen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. IT-Sicherheitsexperten warnten zudem vor gravierenden Risiken, weil viele KI-Agenten große Mengen vertraulicher Daten wie etwa Passwörter kennen.

Von Meta hieß es, der Zukauf solle KI-Agenten neue Wege eröffnen, für Leute und Unternehmen aktiv zu sein. Zum Konzern gehören neben Facebook unter anderem auch die Foto- und Videoplattform Instagram sowie der Chatdienst WhatsApp. Meta experimentiert bei den Diensten bereits in großem Stil mit KI-Funktionen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
41
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
38
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
38
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
38
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
35
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 