Mirco Marchiodi übernimmt Direktion des Unternehmerverbandes Südtirol

Von: mk

Bozen – Ab 1. Oktober wird Mirco Marchiodi als designierter Direktor in den Unternehmerverband Südtirol zurückkehren, um am 1. November 2025 die Direktion zu übernehmen. Dies hat gestern das neue Präsidium des Verbandes in seiner ersten Sitzung beschlossen.

Der 46-jährige Bozner Marchiodi hat an der Universität Bocconi in Mailand Betriebswirtschaft studiert und Studien- und Arbeitserfahrung in den USA gesammelt. Von 2012 bis 2024 war er bereits leitender Angestellter des Unternehmerverbandes, wo er in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium und der Direktion die Rolle des Verantwortlichen des Studienzentrums und der Kommunikation innehatte. Im Mai 2024 hat er die Direktion der italienischen Tageszeitung “Alto Adige“ übernommen.

Marchiodi folgt auf Josef Negri, der seit 2010 Direktor des Unternehmerverbandes ist, und nach 40 Jahren im Dienst des Verbandes mit 1. November 2025 in Pension gehen wird.