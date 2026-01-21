Von: luk

Bozen – Beim Neujahrstreff der Präsident:innen und der Direktor:innen der Seniorenwohnheime Südtirols, der am Mittwoch, 21. Jänner stattfand, stand ein zentrales Zukunftsthema im Mittelpunkt: die Vorstellung des neuen Leitbildes des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS).

Mit dem Leitbild „Was uns leitet – Miteinander für ein Alter in Würde“ setzt der Verband ein klares Zeichen für eine moderne, würdevolle und zukunftsorientierte Seniorenbetreuung. Der VdS bekräftigt damit seine Rolle als verlässlicher Partner und starke Interessenvertretung für die Seniorenwohnheime im Land.

„Dieses Leitbild ist nicht am Schreibtisch entstanden: Es baut auf den Visionen auf, die wir beim Neujahrstreff im vergangenen Jahr gemeinsam entwickelt haben. In der Klausur des Verbandsausschusses haben wir diese Impulse weiter vertieft und daraus eine klare Orientierung für die Zukunft des Verbandes und unserer Seniorenwohnheime erarbeitet“, betonte Präsidentin des VdS Martina Ladurner.

Das neue Leitbild stellt den Menschen in den Mittelpunkt und betont Werte wie Würde, Respekt, Selbstbestimmung, Menschlichkeit, Professionalität, Vertrauen und Wertschätzung. Es beschreibt zudem konkrete Missionen des Verbandes: So schafft der VdS „klare und tragfähige Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder – rechtlich, organisatorisch und finanziell“ und übernimmt gesellschaftliche Mitverantwortung, „dass das Alter einen würdevollen Platz im öffentlichen Bewusstsein erhält“ – durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit.

Im Rahmen des Treffens wurde außerdem das neue Logo des Verbandes präsentiert, das den überarbeiteten Auftritt sichtbar unterstreicht und die Weiterentwicklung des Verbandes nach außen trägt. Der Neujahrstreff bot neben der offiziellen Vorstellung auch Gelegenheit zum Austausch, zur Vernetzung und zur gemeinsamen Ausrichtung auf die kommenden Herausforderungen und Chancen in der stationären Seniorenbetreuung in Südtirol.