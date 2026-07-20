Mondpreise fürs Porto? – Postkarten-Apps als Alternative

Das Unternehmen druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post

Von: APA/dpa

Urlaubsgrüße kommen häufig längst per Messenger, Mail oder über die sozialen Netzwerke. Wer das nicht mag und Familie und Freunden ganz klassisch mit Gedrucktem per Post eine Freude machen will, steht gerade im Ausland oft vor zwei Problemen: keine Post zum Kaufen von Briefmarken oder ein Postkarten-Porto zu Mondpreisen – von der Möglichkeit, überhaupt eine Postkarte in einem Geschäft zu finden, einmal ganz abgesehen.

Foto auswählen, Text tippen – Druck und Versand erledigt Anbieter

Bei hohen Beträgen kann es sich dann lohnen, zu Postkarten-Apps zu greifen. Diese erlauben es, auf dem Smartphone ein eigenes Foto auszuwählen sowie Text zu tippen. Das Unternehmen hinter der App druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post.

Kostenpunkt je nach App zwischen rund 2,50 und 3,50 Euro, berichtet das IT-Fachmagazin “c’t”, das fünf solcher Apps getestet hat, die sowohl für Android als auch für iOS vorliegen.

Testsieger überzeugen mit Funktionen und Datenschutz

An die Spitze setzten sich “MyPostcard.com” (3,50 Euro je Karte) mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten samt Bildbearbeitung sowie “Urlaubsgruss” (“Streuwerk.com”/3,00 Euro je Karte), das den Angaben zufolge sehr effektiv mit Automatiken arbeitet, Schriftgröße und Textlänge also etwa automatisch an den verfügbaren Platz anpasst.

Beide Apps ermöglichen es, dieselbe Karte an mehrere Empfänger gleichzeitig zu schicken (Serienversand) und erlauben zudem den Versand ohne Registrierung, was Nutzer ansprechen dürfte, die auf ein hohes Maß an Datenschutz achten.

Der günstigste Anbieter war sogar am schnellsten

Wer vor allem auf den Preis schaut: “SimplyCards.com” schwächelte im Test zwar beim Funktionsumfang, ist aber mit knapp 2,50 Euro pro Karte am günstigsten und kam beim Testversand sogar am schnellsten an.