Monica Messina als Landessekretärin der Postgewerkschaft wiedergewählt

Bozen – Der Personalmangel, die Besonderheiten Südtirols sowie die Qualität der Arbeit und des Postdienstes – dies sind die Herausforderungen der Postgewerkschaft SLP im SGBCISL, die am 2. April in Bozen ihren neunten Landeskongress abgehalten hat. Im Anschluss an den Kongress ist Monica Messina als SLP-Landessekretärin wiedergewählt worden.

„Der Personalmangel im Schalterdienst bleibt ein großes Problem, die Abgänge werden durch Neuaufnahmen nicht kompensiert. Das Schalterpersonal beklagt eine immer höhere Arbeitsbelastung, als Gewerkschaft sind wir ständig bemüht, die Rechte der Beschäftigten zu schützen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern“, so Monica Messina in ihrer Ansprache.

Gegenüber den anwesenden Poste Italiane-Vertretern aus Bozen und Mestre hat Monica Messina mehr Aufmerksamkeit für die lokalen Besonderheiten angemahnt, wenn es um Umstrukturierungen geht. „Unsere Postgewerkschaft war gegen die Abänderung der Arbeitszeit der Briefträger, da sich diese negativ auf die Qualität der Dienste niederschlägt. Die spezifischen Gegebenheiten Südtirols müssen hingegen mitberücksichtigt werden, ebenso wie die Schwierigkeit, hier Arbeitskräfte zu finden.“

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bleiben ein Schwerpunktthema der Postgewerkschaft. Eine zentrale Rolle kommt dabei den Sicherheitssprechern zu.

Beim Kongress wurde zudem hervorgehoben, dass es angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit klare Regeln und einen verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen Technologien braucht, auch im Hinblick auf die Beschäftigung und die Qualität der Arbeit.

Zu den Arbeitsschwerpunkten des abgelaufenen Mandats zählten der Einsatz gegen die weitere Privatisierung von Poste Italiane, die Erneuerung des Kollektivvertrags 2024-2027, das Schalter-Projekt Polis und die Umstrukturierungen bei der Post, die vor allem den Zustelldienst betroffen haben.