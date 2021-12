Nach RKI-Schock: LR Schuler befürchtet Rückgänge im Tourismus

Bozen – Nachdem Italien und damit auch Südtirol für Deutschland ab Samstag wieder zum Hochrisikogebiet deklariert wurde, fürchtet Tourismuslandesrat Arnold Schuler einen Rückgang von Winterurlaubern aus Deutschland.

Bekanntlich werden für Touristen aus Deutschland die Quarantäneregeln bei der Rückreise durch die Einstufung erheblich verschärft. “Laut den bisherigen Informationen gibt es auch keine Ausnahmen für Kinder. Das bedeutet, dass Kinder, die nicht geimpft oder getestet sind, in Quarantäne müssen”, so Landesrat Schuler. Das habe Auswirkungen auf Familien, die anreisen wollen oder die sich bereits in Südtirol befinden. Bleibe das so, würden wohl viele Familien aus Deutschland auf den Winterurlaub in Südtirol verzichten, befürchtet Schuler.

Medienberichten zufolge ist auch bei der Einreise nach Italien eine Quarantänepflicht für Nicht-Geimpfte vorgesehen, aber dabei gibt es eine Sonderregelung für Kinder.