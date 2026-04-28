Nachhaltige Mobilität wird gestärkt

Von: luk

Bozen – Mit der Verlängerung des Projektes „Südtirol Transfer“, welches vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) gefördert wird, wird gemeinsam mit dem Busunternehmen Silbernagl GmbH ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Mobilität im Tourismus gesetzt.

Ziel ist es, Gästen eine komfortable und attraktive Lösung für die sogenannte „letzte Meile“ zu bieten. Dabei handelt es sich um den Weg vom Bahnhof, Fernbus-Halt oder Flughafen direkt zum Unterkunftsbetrieb und wieder zurück.

Gerade in Zeiten, in denen die Erreichbarkeit einer Destination immer mehr zu einem Wettbewerbsfaktor wird, rückt die alternative Anreise nach Südtirol, das heißt abseits des PKWs, stärker in den Fokus. Auch im Destinationsmarketing wird immer stärker auf die Möglichkeit der autofreien Anreise und des autofreien Urlaubs in Kombination mit dem Südtirol Guest Pass hingewiesen. Damit die autofreie Anreise praktisch und bequem umgesetzt werden kann, braucht es funktionierende Anschlusslösungen vor Ort.

Hier setzt „Südtirol Transfer“ an. Das Angebot wird auch 2026 weitergeführt. Gäste aller HGV-Mitgliedsbetriebe werden vom Flughafen Bozen, von Bahnhöfen sowie von Fernbus-Haltestellen zu den gebuchten Betrieben gebracht und am Ende ihres Aufenthalts wieder retour. Damit wird eine wichtige Lücke im Mobilitätsangebot geschlossen und die Anreise ohne eigenes Auto deutlich erleichtert. Eine entscheidende Voraussetzung dabei ist die kontinuierliche Verbesserung der überregionalen Anbindung Südtirols. Sowohl von Norden als auch von Süden wird das Angebot an Fernverkehrszügen stetig ausgebaut. Diese Entwicklungen unterstreichen die strategische Ausrichtung hin zu einer nachhaltigen Erreichbarkeit.

Wichtiger Service

Auch HGV-Präsident Klaus Berger betont die Bedeutung dieses Weges. Die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Deutschen Bahn (DB) sowie die Verlängerung der Kooperation mit Silbernagl GmbH sind wichtige Schritte, um Südtirol als gut erreichbare und moderne Urlaubsdestination zu positionieren. Gleichzeitig ruft er die Mitgliedsbetriebe dazu auf, aktiv mitzuwirken: „Unser Aufruf an die Betriebe ist klar: Informieren Sie Ihre Gäste über die Möglichkeiten der alternativen An- und Abreise und das Angebot ,Südtirol Transfer‘.“ Nur wenn diese Angebote sichtbar gemacht und aktiv kommuniziert werden, kann ihr Potenzial ausgeschöpft werden. „Südtirol Transfer“ ist somit nicht nur ein Service, sondern ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung eines nachhaltigen Tourismus in Südtirol. Buchungen über www.süedtiroltransfer.com