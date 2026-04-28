Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Nachhaltige Mobilität wird gestärkt
Das vom HGV geförderte Projekt „Südtirol Transfer” wird auch heuer weitergeführt

Nachhaltige Mobilität wird gestärkt

Dienstag, 28. April 2026 | 12:25 Uhr
Südtirol Transfer
Südtirol Transfer
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit der Verlängerung des Projektes „Südtirol Transfer“, welches vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) gefördert wird, wird gemeinsam mit dem Busunternehmen Silbernagl GmbH ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Mobilität im Tourismus gesetzt.

Ziel ist es, Gästen eine komfortable und attraktive Lösung für die sogenannte „letzte Meile“ zu bieten. Dabei handelt es sich um den Weg vom Bahnhof, Fernbus-Halt oder Flughafen direkt zum Unterkunftsbetrieb und wieder zurück.

Gerade in Zeiten, in denen die Erreichbarkeit einer Destination immer mehr zu einem Wettbewerbsfaktor wird, rückt die alternative Anreise nach Südtirol, das heißt abseits des PKWs, stärker in den Fokus. Auch im Destinationsmarketing wird immer stärker auf die Möglichkeit der autofreien Anreise und des autofreien Urlaubs in Kombination mit dem Südtirol Guest Pass hingewiesen. Damit die autofreie Anreise praktisch und bequem umgesetzt werden kann, braucht es funktionierende Anschlusslösungen vor Ort.

Hier setzt „Südtirol Transfer“ an. Das Angebot wird auch 2026 weitergeführt. Gäste aller HGV-Mitgliedsbetriebe werden vom Flughafen Bozen, von Bahnhöfen sowie von Fernbus-Haltestellen zu den gebuchten Betrieben gebracht und am Ende ihres Aufenthalts wieder retour. Damit wird eine wichtige Lücke im Mobilitätsangebot geschlossen und die Anreise ohne eigenes Auto deutlich erleichtert. Eine entscheidende Voraussetzung dabei ist die kontinuierliche Verbesserung der überregionalen Anbindung Südtirols. Sowohl von Norden als auch von Süden wird das Angebot an Fernverkehrszügen stetig ausgebaut. Diese Entwicklungen unterstreichen die strategische Ausrichtung hin zu einer nachhaltigen Erreichbarkeit.

Wichtiger Service

Auch HGV-Präsident Klaus Berger betont die Bedeutung dieses Weges. Die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Deutschen Bahn (DB) sowie die Verlängerung der Kooperation mit Silbernagl GmbH sind wichtige Schritte, um Südtirol als gut erreichbare und moderne Urlaubsdestination zu positionieren. Gleichzeitig ruft er die Mitgliedsbetriebe dazu auf, aktiv mitzuwirken: „Unser Aufruf an die Betriebe ist klar: Informieren Sie Ihre Gäste über die Möglichkeiten der alternativen An- und Abreise und das Angebot ,Südtirol Transfer‘.“ Nur wenn diese Angebote sichtbar gemacht und aktiv kommuniziert werden, kann ihr Potenzial ausgeschöpft werden. „Südtirol Transfer“ ist somit nicht nur ein Service, sondern ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung eines nachhaltigen Tourismus in Südtirol. Buchungen über www.süedtiroltransfer.com

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Kommentare
84
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Kommentare
45
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Kommentare
44
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Kommentare
40
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Kommentare
33
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 