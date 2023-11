Nachhaltiges Bauen: Zwei erfahrene Zimmermänner initiieren Crowdfunding-Kampagne

Lana/Tisens – Heute starten die beiden renommierten Zimmermänner Mathias Piazzi aus Tisens und Martin Zuech aus Lana eine spannende Crowdfunding-Kampagne auf Startnext für ihr innovatives Projekt “Lokhaus+”.

Mit einer jahrelangen Expertise im Holzbau haben die beiden Geschäftsleute aus dem Burggrafenamt ihre Passion für nachhaltiges Bauen in die Tat umgesetzt. Das Kernkonzept von “Lokhaus+” geht weit über herkömmliches Bauen hinaus – hier wird Holz nicht nur als Baumaterial betrachtet, sondern als Symbol für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Ihre Vision ist klar: Gemeinsam mit umweltbewussten Bauherren möchten Mathias Piazzi und Martin Zuech das Bauhandwerk revolutionieren und in eine gesündere Zukunft führen. Dabei setzen sie Maßstäbe in der Integration innovativer Technologien und nachhaltiger Praktiken im Holzbau. Die Bandbreite ihrer Dienstleistungen umfasst Sanierungen, Aufstockungen sowie die Errichtung neuer Holzkonstruktionen. Jedes Projekt wird sorgfältig auf Potenzial zur Aufbereitung und Wiederverwendung von bestehendem Material, wie beispielsweise Dachbalken, geprüft, was nicht nur Kosten, sondern auch wertvolle Ressourcen spart.

Mit einer Crowdfunding-Kampagne, die heute auf startext.com online ging, verfolgen die beiden Zimmermänner das Ziel, die Fertigstellung und den Druck eines Handbuchs für “G’sund Bauen” zu finanzieren. “Viele Menschen sind sich der unzähligen Möglichkeiten beim Bau oder bei Renovierungen noch nicht bewusst. Mit unserer langjährigen Erfahrung möchten wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend beraten und die Vielfalt der Optionen im Bereich ‘Bauen mit Holz’ aufzeigen”, erklären die Lokhaus+ Gründer. Unterstützerinnen und Unterstützer können aus einer Vielzahl von Dankeschöns wählen, darunter das Handbuch selbst, Baumpatenschaften oder persönliche Beratungen durch die Experten. Crowdfunding Südtirol des lvh.apa steht dem Unternehmen während der Kampagnenumsetzung unterstützend zur Seite.

Diese Initiative zeigt, dass nachhaltiges und gesundes Bauen nicht nur eine Vision ist, sondern bereits in greifbare Nähe gerückt ist. Die Crowdfunding-Kampagne verspricht, das Bewusstsein für innovative Baumöglichkeiten zu stärken und die Umsetzung solcher Projekte zu erleichtern.

Die Kampagne von Lokhaus+ kann bis zum 20. Dezember auf www.startnext.de/lokhaus unterstützt werden.