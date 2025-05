Nationalpark Stilfserjoch: “Stelvio Park Day” am 24. Mai

Von: luk

Trafoi/Martell/Ulten – Rund um das Ortlermassiv findet am Samstag, 24. Mai 2025, im Südtiroler Teil des Nationalparks Stilfserjoch, der Aktionstag „Stelvio Park Day“ statt. Alle Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, die Ausstellungen der Besucherzentren aquaprad in Prad am Stilfserjoch, avimundus in Schlanders, culturamartell in Martell, lahnersäge in St. Gertraud in Ulten und naturatrafoi in Trafoi bei freiem Eintritt zu besichtigen und am Rahmenprogramm teilzunehmen. Für einige Angebote wird um Anmeldung gebeten.

Auch über den Aktionstag hinaus bieten kundige Wanderleiter- und -leiterinnen, Bergführer und Nationalpark-Försterinnen den ganzen Sommer lang verschiedene Führungen an – von Höfe- und Hüttenwanderungen über Sonnenaufgangstouren bis hin zu Bergkräuter-Exkursionen und vor allem Wildtierbeobachtungen. So kann man mehr über die scheuen Murmeltiere, die ersten Flugversuche des Bartgeiers oder die Rothirsche im Liebestaumel erfahren. Die geführten Exkursionen durch den Nationalpark vermitteln aus erster Hand Einblicke in die Flora und Fauna dieses einzigartigen Naturschutzgebietes.

Hier geht es zum Programm der einzelnen Besucherzentren: https://www.nationalpark-stelvio.it/de/erleben/gefuehrte-naturerlebnisse.html

Die fünf Südtiroler Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch sind seit 2. Mai und noch bis 31. Oktober geöffnet: https://www.nationalpark-stelvio.it/de/erleben/besucherzentren-des-nationalparks.