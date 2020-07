Nationalteam besucht Brauerei Forst

Das Nationalteam der Kunstbahnrodler zu Besuch am Hauptsitz der Brauerei Forst.

Bozen – Am vergangenen Mittwoch, 8. Juli, wurden die FISI-Athleten im Kunstbahnrodeln, angeführt vom mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger Armin Zöggeler, am Hauptsitz der Brauerei Forst empfangen. Als Teil der soliden Partnerschaft mit dem italienischen Wintersportverband (FISI), freute sich Cellina von Mannstein über den Besuch am Hauptsitz der Brauerei des gesamten Kunstbahnrodel-Nationalteams, begleitet vom technischen

Direktor des Rodelverbandes Armin Zöggeler und ihrem Athletiktrainer Matthias Schnitzer.

Nach einem schönen Gruppenfoto am historischen Hauptsitz der Brauerei, gingen Südtirols Kunstbahnrodler zum anliegenden Forst-Shop, um einige der limitierten Forst 0,0 Prozent-Flaschen zu signieren, für welche die Brauerei Forst im letzten Winter eine eigene limitierte Ausgabe für die FISI und ihre Athleten lancierte.

Unter den anwesenden Sportlern waren unter anderem Dominik Fischnaller, Zweiter im Gesamtweltcup 2019/2020 und Andrea Vötter, Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2019 in Oberhof, zu Besuch. Mit dabei waren zudem noch Leon Felderer, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Marion Oberhofer, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder, Sandra Robatscher und Nina Zöggeler, Tochter von Jahrhundertrodler Armin Zöggeler.