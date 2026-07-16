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Netflix-Aktie reagiert nachbörslich mit Kursverlust von 7 Prozent

Netflix steigerte Umsatz und Gewinn, Ausblick enttäuscht

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 22:57 Uhr
Netflix-Aktie reagiert nachbörslich mit Kursverlust von 7 Prozent
APA/APA/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN
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Von: APA/Reuters/dpa-AFX

Getragen vom Erfolg der Krimiserie “I Will Find You” und des Animationsfilms “Swapped” hat Netflix Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal erneut gesteigert. Mit seinem Ausblick blieb der weltgrößte Streamingdienst jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie fiel daher am Donnerstag im nachbörslichen Handel an der Wall Street zeitweise um über 7 Prozent.

Das Unternehmen steigerte seine Erlöse im zweiten Quartal wie erwartet um rund 13 Prozent auf 12,56 Mrd. Dollar (11,01 Mrd. Euro) und den Gewinn ähnlich stark auf 0,80 Dollar je Aktie. Unterm Strich wuchs der Gewinn um 8,8 Prozent auf 3,4 Mrd. Dollar.

Regelmäßige Angaben zu Kundenzahlen macht Netflix nicht mehr. Der Videostreaming-Marktführer will zudem künftig nur noch jährlich statt zwei mal pro Jahr Angaben zur Popularität seiner Filme und Serien vorlegen.

Netflix-Aktie hatte in den vergangenen Monaten schon über 40 Prozent verloren

Die Netflix-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mehr als 40 Prozent verloren. Ein Auslöser waren Sorgen nach einigen Marktforscher-Daten, die den Eindruck erweckten, dass Zuschauerzahlen ab der zweiten Staffel auch populärer Netflix-Serien sinken. Der Übernahmeversuch des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers, bei der Netflix gegen den Rivalen Paramount verlor, wurde in diesem Kontext von Anlegern als Flucht nach vorn gesehen.

“Unsere finanzielle Entwicklung ist weiterhin solide, und wir sind auf dem besten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen”, schrieb das Management in einem Brief an die Aktionäre. Für das laufende Vierteljahr stellte Netflix ein Umsatzplus von knapp zwölf Prozent auf 12,86 Mrd. Dollar und einen Überschuss von 0,82 Dollar je Aktie in Aussicht. Seine Prognosespanne für das Gesamtjahr engte der US-Konzern ein. Er rechnet nun mit einem Umsatz von 51 bis 51,4 Mrd. Dollar statt der angepeilten 50,7 bis 51,7 Mrd. Dollar.

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