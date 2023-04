Neu: Dermatologische Visiten im Sprengelsitz Neumarkt

Neumarkt – Das Pilotprojekt wohnortnahe Betreuung wird mit der Eröffnung eines dermatologischen Ambulatoriums im Unterland umgesetzt. ­Um noch näher am Bürger bzw. der Bürgerin zu sein, wurde das erste wohnortnahe dermatologische Ambulatorium im Unterland errichtet. Ab Dienstag, 18. April 2023 werden dermatologische Erstvisiten im Ambulatorium im Sprengelsitz in Neumarkt durchgeführt.

Klaus Eisendle, der Primar der Abteilung Dermatologie des Landeskrankenhauses sowie der Verwaltungskoordinator des Gesundheitsbezirkes Bozen, Luca Armanaschi, freuen sich, dass es gelungen ist, dieses Pilotprojekt umzusetzen: „Unser Ziel ist es, den steigenden Anfragen an dermatologischen Visiten nachzukommen, die Wartezeiten in dieser Hinsicht abzubauen und gleichzeitig bürger- und wohnortnah präsent zu sein“, so Armanaschi. „Das Unterland ist ein sehr großflächiges Gebiet und auch aufgrund der positiven Rückmeldungen in Folge der Eröffnung des HNO-Ambulatoriums als Pilotprojekt im Jänner 2020, möchten wir unser Leistungsportfolio außerhalb des Krankenhauses erweitern. Wir beginnen mit 120 dermatologischen Visiten bis Ende Mai. Nach dieser ersten Probephase werden wir ab Juni das neue Angebot, welches zusätzliche Visiten beinhalten wird, zur Verfügung stellen“.

Karin Jost, die Bürgermeisterin der betroffenen Gemeinde, fügt hinzu: „Es freut mich sehr, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb entschieden hat, in Neumarkt ein dermatologisches Ambulatorium einzurichten. Neumarkt ist der Hauptort des Unterlandes und Sitz vieler Dienste und öffentlicher Ämter. Zweifelsohne erweitert dieser Dienst das Angebot nicht nur für die Neumarkter Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für jene der umliegenden Gemeinden. Ich bedanke mich dafür und weiß dieses Angebot zu schätzen“.

Die Öffnungszeiten und Turnusse für das neue Ambulatorium wurden in Zusammenarbeit mit Primar Eisendle festgelegt. Der Dienst wird von drei Fachärztinnen abgedeckt, jeden Dienstag werden dermatologische Erstvisiten durchgeführt.

„Ich begrüße es sehr, dass wir dieses Projekt aufgrund des großen Einsatzes meiner Mitarbeiterinnen in so kurzer Zeit starten konnten und jetzt auch im Unterland eine dermatologische Versorgung anbieten können,“ so Primar Eisendle. „Deshalb ist es mir wichtig, den Ärztinnen Nadia Bonometti, Jenny Deluca und Maria Pichler aus meinem Team, die das Ambulatorium führen werden, sowie meiner Stellvertreterin Elena Polestra und Lucia De Paoli für die große Unterstützung zu danken“, so Eisendle.