Neue DAS-Mobilfunkanlage verbessert Versorgung in St. Sigmund

Von: luk

Kiens – Am 10. Dezember ist die neue DAS-Mobilfunksendeanlage in St. Sigmund erfolgreich in Betrieb genommen worden. Damit wird eine seit Jahren bestehende Versorgungslücke geschlossen und eine deutlich verbesserte, stabile Netzabdeckung für St. Sigmund und das umliegende Gemeindegebiet geschaffen. Davon profitieren sowohl die lokale Bevölkerung als auch Gäste und Pendler. Besonders im Bereich der Sicherheit bringt die Modernisierung entscheidende Vorteile: Eine flächendeckende Mobilfunkversorgung stellt sicher, dass Notrufe jederzeit zuverlässig abgesetzt werden können und Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Rettungsdienst im Ernstfall rasch und koordiniert handeln können.

Die neue DAS-Mobilfunktechnologie (Distributed Antenna System) ermöglicht es, die Mobilfunksignale aller vier Betreiber – Iliad, TIM, Vodafone und Windtre – über ein gemeinsames Sendesystem zu übertragen. Diese Technologie arbeitet effizient und kostenschonend und trägt dank kompakterer Anlagen zugleich zum Schutz des Landschaftsbildes bei.

Für St. Sigmund werden die Mobilfunksignale vom bestehenden Senderstandort Sonnenburg in der Gemeinde St. Lorenzen übernommen, über Glasfaserverbindungen ins Ortsgebiet transportiert, im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr verstärkt und von dort über die gemeinsamen Sendeantennen ausgestrahlt. So entsteht eine zuverlässige und leistungsfähige Mobilfunkversorgung, die St. Sigmund und die umliegenden Gebiete optimal abdeckt.

“Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der Gemeinde Kiens, der Feuerwehr St. Sigmund, aller Mobilfunkbetreiber und der RAS konnte dieses Projekt in kurzer Zeit realisiert werden. Mit der Inbetriebnahme wird ein klarer Schritt zur Stärkung der Lebensqualität und der Sicherheit in St. Sigmund gesetzt. Diese Investition zeigt, dass das Land auch in ländlichen Gebieten konsequent in eine moderne und verlässliche Infrastruktur investiert”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.

“Von dieser DAS-Mobilfunkanlage werden künftig auch die fünf Landestunnels in Percha, Kiens, Bruneck, Sonnenburg sowie an der Einfahrt ins Gadertal mit leistungsfähigen Mobilfunk- und Breitbanddiensten versorgt. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, um die digitale Versorgungssicherheit entlang zentraler Verkehrsachsen im Pustertal nachhaltig zu verbessern”, erklärt RAS-Präsident Peter Silbernagl.