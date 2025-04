Neue Praxis von AUTòS eröffnet

Von: luk

Meran – Am Mittwoch, dem 2. April fand in der Wolkensteinstraße 32 in Meran die Feier zur Eröffnung der Praxis der zu Coopbund Alto Adige Südtirol gehörenden Sozialgenossenschaft AUTòS statt.

Bei der Einweihungsfeier mit dabei waren neben der Präsidentin Elisabeth Zelger und der Vizepräsidentin Sandra Lando auch der Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Landesrat für Gesundheit Hubert Messner.

Das Datum wurde nicht zufällig gewählt: Am 2. April wird nämlich jedes Jahr der Welt-Autismus-Tag begangen, der 2007 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, um für mehr Bewusstsein zu sorgen und die Inklusion sowie das Verständnis in der Bevölkerung zu fördern. Bei der Einführung des Welt-Autismus-Tages entschied man sich, diesen mit der Farbe Blau zu verbinden. Blau steht nämlich für Sicherheit und für Verständnis.

Die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Fachambulanz für Autismus-Spektrum-Störungen, die einen kostbaren, geschätzten und mittlerweile bewährten Dienst für die Gemeinschaft erbringt, bot sich als wertvolle Gelegenheit, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, autistischen Menschen ein erfülltes und zufriedenstellendes Leben zu gewährleisten, ein Leben, in dem Neurotypikalität und Neurodiversität koexistieren und in dem gerade die letztere eine große Bereicherung für alle darstellen kann.

Die Sozialgenossenschaft AUTòS bedankt sich herzlich bei der Gemeinde Meran, die auch dieses Jahr die Initiative unterstützt und die Kurhaus-Kuppel blau angestrahlt hat. Das Motto der heurigen Auflage lautete: Lebensqualität.

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Autismus-Diagnosen in Südtirol stark zugenommen. Die Fachambulanz für Autismus-Spektrum-Störungen AUTòS ist seit 2012 in Südtirol tätig, seit 2015 in vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb. Sie bietet psychoedukative Maßnahmen an, die darauf ausgerichtet sind, Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und ihren Angehörigen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Seit ihrer Gründung setzt sich die Sozialgenossenschaft AUTòS dafür ein, in Südtirol ein Modell der ganzheitlichen Betreuung zu etablieren, bei dem Menschen mit Autismus und ihre Familien von frühester Kindheit an und bis ins Erwachsenenalter begleitet werden.

Seit dem letzten Welttag der Aufklärung über Autismus verfügt die Sozialgenossenschaft AUTòS nun über eine neue Ambulanz. Ihr aufwendiger Umbau war nur der erste Schritt in einem Projekt zur Erweiterung des Angebots, um der größten Herausforderung der kommenden Jahre begegnen zu können: einer größeren Zahl von Bürgern den Zugang zu den Leistungen zu gewährleisten und in Südtirol die Entwicklung von Maßnahmen voranzutreiben, die darauf abzielen, Menschen mit Störungen im autistischen Spektrum besser zu integrieren, und zwar nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Freizeit und insbesondere auch in allen Belangen rund um das Thema Wohnen.