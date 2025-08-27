Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Neue US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Geschäften in Kraft
Mittwoch, 27. August 2025 | 15:54 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/SAJJAD HUSSAIN/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/MIKHAIL METZEL
Von: APA/dpa

Die neuen US-Zölle auf Importe aus Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland sind in Kraft getreten. Auf Produkte aus dem südasiatischen Land erheben die Vereinigten Staaten seit diesem Mittwoch einen zusätzlichen Aufschlag in Höhe von 25 Prozent, wie aus einem Dokument im US-Bundesregister hervorgeht. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt Anfang August angeordnet. Damit verdoppelt sich der unter Trumps Regierung für Indien verhängte Zollsatz auf 50 Prozent.

Trump will mit den neuen Zöllen die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen. Indien war im Juni nach China der zweitgrößte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hält seine Kriegsmaschinerie vor allem damit am Laufen, dass es seine Rohstoffe verkauft, vor allem fossile Brennstoffe wie Öl und Gas.

Russland liefert bisher weiter Öl an Indien

Nach Darstellung Moskaus hat Trumps Ankündigung der Zölle ihr Ziel bisher verfehlt. “Wir liefern weiter Treibstoff (an Indien), darunter auch Rohöl und Ölprodukte, Heiz- und Hüttenkohle”, sagte Russlands erster Vizeregierungschef Denis Manturow kürzlich bei einer gemeinsamen russisch-indischen Regierungssitzung. Er sehe zudem Potenzial bei der Erweiterung des Exports von Flüssiggas, fügte er hinzu.

Erst in der vergangenen Woche besuchte Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar Moskau und wurde im Kreml von Präsident Wladimir Putin empfangen. Es gibt zwar Medienberichte, wonach Indien die russischen Öllieferungen drosseln will. Offiziell betonte Delhi aber mehrfach, dass es seine Rohstoffe weiter von dort beziehen werde, wo es günstig sei. Russland muss sein Öl – auch wegen der westlichen Sanktionen – mit Rabatt verkaufen. Bis Jahresende ist zudem ein Treffen von Putin mit Indiens Hindu-nationalistischen Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi angekündigt. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

Indien als Handelspartner auch für die USA wichtig

Im vergangenen Jahr war Indien einer der wichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten. Unter den am meisten exportierten Gütern aus den USA nach Indien waren dabei auch Öl und Gas.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

