Neuer Rekord bei den Ausfuhren

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Export ist im dritten Trimester um 4,3 Prozent auf Jahresbasis gestiegen. Im Zeitraum Jänner bis September 2024 wurde mit über 5,6 Milliarden Euro ein neuer Rekord erzielt. Der Großteil der Exporte ist auf das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen. Dies geht aus den heute vom ASTAT veröffentlichten Zahlen hervor.

Die Exporte sind sowohl auf dem europäischen Markt als auch außerhalb Europas gestiegen, wo besonders der Export in die USA mit einem Plus von 40 Prozent hervorzuheben ist.

„Angesichts der komplexen geopolitischen Lage, der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland, unserem Hauptmarkt, der Krise im Automotiv – Sektor waren wir über die Entwicklung des lokalen Exports in diesen letzten Monaten sehr besorgt und hatten durchaus auch mit leichten Rückgängen gerechnet. Unseren Unternehmen ist es aber auch in diesen komplexen Zeiten gelungen, ihre Präsenz auf den weltweiten Märkten auszubauen. Die Zahlen zum US-Markt zeigen, dass unsere Unternehmen nicht nur innovativ hinsichtlich der Produkte, sondern auch der Absatzmärkte sind. Die allgemeine wirtschaftliche Situation ist und bleibt aber sehr angespannt“, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch.

Die Daten verdeutlichen aber auch, dass innovative Produkte mit einem hohen Mehrwert, wie elektronische Geräte, mit einem Betrag von mehr als einer Milliarde Euro in den ersten neun Monaten des Jahres den Export anziehen. „Dies zeigt, dass unsere Unternehmen, dank Investitionen und der hohen Produktivität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf den weltweiten Märkten wettbewerbsfähig bleiben“, so Oberrauch weiter.

Die positive Entwicklung der Exporte, insbesondere in einer schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Zeit, müsse deshalb besonders unterstützt werden. „Es braucht Maßnahmen auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene, die es den Südtiroler Unternehmen erlauben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, um weiterhin weltweit präsent sein zu können. Der Export garantiert nachhaltiges Wachstum der Unternehmen und unseres ganzen Landes. Starke Unternehmen im Export garantieren hochqualifizierte Arbeitsplätze, Investitionen und Steuereinnahmen zur Finanzierung öffentlicher Leistungen, und somit den Wohlstand in ganz Südtirol“, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol abschließend.