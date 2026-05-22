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Start im Herbst

Neues berufsbegleitend-duales Ausbildungsmodell in Bruneck

Freitag, 22. Mai 2026 | 11:12 Uhr
AchammerBruneck
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Von: mk

Bruneck – Um Bruneck als Forschungs- und Bildungsstandort zu stärken , werden unter anderem die Ausbildungsangebote im Bereich Gesundheit und Soziales weiter ausgebaut. Bei einem Treffen von Bildungslandesrat Philipp Achammer und Bildungsdirektor Gustav Tschenett mit Vertretungen der Gemeinde Bruneck rund um Bürgermeister Bruno Wolf und dem Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger, wurde unter anderem über die berufsbegleitende, duale Ausbildung zur Pflegehelferin oder zum Pflegehelfer gesprochen.

Dieses Angebot der Landesschule für Sozialberufe “Hannah Arendt” wurde in Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft und den Seniorenwohnheimen des Pustertales erarbeitet und richtet sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Die Ausbildung läuft von September 2026 bis Oktober 2027. “Dieses Angebot wurde bewusst dezentral und als berufsbegleitendes Angebot organisiert, um für möglichst viele Menschen interessant zu sein. Die Anmeldungen hierfür laufen bereits. Wer im Herbst mit der Ausbildung beginnen möchte, kann sich noch dafür anmelden”, sagt Landesrat Achammer im Anschluss an das Treffen, bei dem positiv hervorgehoben wurde, dass das Interesse groß sei und bereits zahlreiche Anmeldungen eingegangen sind.

Für das (kostenlose) Ausbildungsangebot, das in 23 Unterrichtsblöcken im Zweiwochenrhythmus über einen Zeitraum von 14 Monaten in Bruneck organisiert ist, können sich Interessierte direkt bei der Landesschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ anmelden. Wer sich für eine Anstellung im Sozialbereich interessiert, um parallel dazu die duale Ausbildung zu absolvieren, kann sich direkt in der Direktion Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal melden.

Bezirk: Pustertal

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