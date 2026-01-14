Nils Demetz ist neuer Präsident der Südtiroler Tourismuskasse

Von: mk

Bozen – Nils Demetz, Landesausschussmitglied des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), ist kürzlich zum neuen Präsidenten der Südtiroler Tourismuskasse (STK) gewählt worden. Zu seiner Stellvertreterin wurde Ulrike Egger von der Fachgewerkschaft Fisascat SGBCISL ernannt.

Neu gewählt wurde auch der Verwaltungsrat der STK. Neben Nils Demetz und Ulrike Egger gehören diesem Tony Tschenett (ASGB), Vassilos Bassios (SGK/UIL), Andrea Camera (Agb-Cgil) sowie Heinrich Dorfer, Florian Obkircher und Daniel Schölzhorn als Vertreter des HGV an. Der neue Verwaltungsrat wurde für zwei Jahre gewählt. Gottfried Schgaguler, scheidender STK-Vizepräsident, gehört nicht mehr dem neuen Verwaltungsrat an. Ihm wurde für seine langjährige Tätigkeit und seinen Einsatz für die Anliegen der Tourismuskasse gedankt.

Bei der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der STK wurde zudem über die Projekte sowie Leistungen für die Mitglieder der STK diskutiert. Eine positive Bilanz konnte die STK im Jahr 2024 bei der Unterstützung der Familien im Bereich Sommerbetreuung und Einkauf von Schulmaterial ziehen. So wurden 2024 1.351 Anträge auf Rückerstattung eingereicht und genehmigt.

Der neugewählte Präsident möchte während seiner Amtszeit das Bewusstsein für die Tätigkeit der STK und deren umfassende Leistungen stärken. „Die Tourismuskasse unterstützt ihre Mitglieder in vielen Belangen und stellt damit einen großen Mehrwert für das Hotel- und Gastgewerbe dar. Daher ist es wichtig, die Angebote noch besser bekannt zu machen“, bringt Demetz sein Ziel auf den Punkt.

Ein großes Anliegen ist der STK nach wie vor die berufliche und persönliche Weiterbildung von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die Unterstützung der Unternehmen im Bereich des Lehrlingswesens ist Teil der STK-Leistungen. So wird das Krankengeld zu 100 Prozent und das Schulgeld teilweise rückerstattet. Weitere Informationen zu den Leistungen der STK finden sich unter www.stk-cta.it.