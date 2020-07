Obereggen spendet

Obereggen – Ein Spendenscheck von zweitausend Euro wurde von Präsident Georg Weissensteiner, Direktor Siegfried Pichler und Marketingleiter Thomas Ondertoller von der Obereggen Latemar AG an Frau Mirella Leoni und Frau Monica Orsini, beide aktive Mitglieder der Missionsgruppe Meran, übergeben.

Die Übergabe fand an der Talstation des Panoramasesselliftes in Obereggen statt. Gesammelt wurde in Obereggen für den guten Zweck traditionsgemäß während der Faschingsferien. Am Rosenmontag fand auf den Pisten heuer bereits zum vierten Mal der „Ski Center Latemar Animationstag“ für den guten Zweck statt.

Auf allen zwölf Skihütten des Ski Center Latemar wurden den ganzen Tag lang verschiedene künstlerische Darbietungen auf den Terrassen und in den Restaurants aufgeführt, darunter Magievorstellungen, Ballonkünste, Karikaturen und Pantomimen. Eine weitere Attraktion war am Rosenmontag der Benefizglückstopf „Latemar for Africa“, welcher mit den sehr begehrten Plüschfiguren gespickt war.

“Der gesamte Erlös dieser Aktion wird heuer zum zweiten Mal zur Errichtung eines mit Solarkraft betriebenen Trinkwasserbrunnens im Norden des Staates Benin in Afrika zufließen. Denn für die Bevölkerung des Benin, einem kleinen Land an der Westküste von Afrika gelegen, bedeutet Wasser, Leben”, sagt Obereggen Präsident Georg Weissensteiner. “Wir möchten möglichst vielen Menschen im Benin den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Aus diesem Grund unterstützen wir das humanitäre Projekt der ‘Missionsgruppe Meran – Ein Brunnen zum Leben’.”

Die Vertreter der Missionsgruppe Meran bedankten sich bei den Organisatoren für die großartige Unterstützung und überreichten ihnen ein Bild mit dem Brunnen, welcher im Jahr 2019 in Afrika gebaut wurde und ein Schild mit dem Namen Obereggen trägt. Außerdem nannten Frau Leoni und Frau Orsini die wichtigsten Ziele des ehrenamtlichen Vereins, welcher sich bereits seit deren Gründung durch Alpidio Balbo im Jahr 1971, für bessere Lebensbedingungen vieler Menschen in ganz Afrika einsetzt. Der Panorama-Sessellift von Obereggen bleibt bis zum 4. Oktober geöffnet.