Öffentlich Bedienstete fordern Anpassungen an Inflation von 14,64 Prozent

Von: luk

Bozen – Viele öffentlich Bedienstete haben in dieser Woche in Meran, Bruneck, Brixen und Bozen an den Versammlungen teilgenommen, welche die Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes Agb/Cgil, SgbCisl, Uil/Sgk, Asgb, Nursing Up, Gs/Sag zu den Verhandlungen zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag organisiert haben.

Am Dienstag, den 25. Februar, und Mittwoch, den 26. Februar, finden noch vier Online-Versammlungen statt: jeweils eine am Vormittag um 10.45 Uhr und eine am frühen Nachmittag um 13.30 Uhr an beiden Tagen.

In den bereits abgehaltenen Versammlungen gab es eine große Beteiligung, betonen die Fachgewerkschaften. Diese sei Ausdruck der großen Besorgnis des Personals angesichts der weiterhin steigenden Lebenshaltungskosten und der bisher nicht vollständig erfüllten Versprechen der Politik, diesen mit strukturellen Gehaltserhöhungen entgegenzuwirken.

“Die Versammlungen richten sich an die 40.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Somit bietet sich allen die Möglichkeit, sich über den Stand der Verhandlungen zu informieren. Vor allem geht es darum, gemeinsam die zu ergreifenden Initiativen festzulegen. Es wird gefordert, dass die Berechnungen für die Nachzahlungen und strukturellen Anpassungen (mit Wirkung vom 1. Januar dieses Jahres) auf der tatsächlich in Südtirol festgestellten Inflation von 14,64 Prozent basieren”, so die Gewerkschaft.