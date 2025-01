Öffentliche Wohnungen um 18 Mio. Euro saniert

Von: luk

Bozen – Das Land Südtirol hat sich mit zehn Energieeffizienzmaßnahmen am Programm “Sicher, grün und sozial: Sanierung von Sozialwohnungen” beteiligt, das im Rahmen des gesamtstaatlichen Ergänzungsplans zum Wiederaufbaufonds (PNRR) genehmigt wurde. 18 Millionen Euro wurden dafür zur Verfügung gestellt und zum 31. Dezember 2024 waren die Arbeiten für fünf der zehn förderfähigen Projekte bereits abgeschlossen.

Die Energieleistung steigern und die Qualität der Wohnungen verbessern: Das ist das Ziel der Eingriffe, die am öffentlichen Wohnungsbestand vorgenommen werden. Gebäude in Meran, im Sarntal, in Percha, Bruneck, Innichen und St. Pankraz sowie in der Landeshauptstadt Bozen (zwei Objekte in der Cagliaristraße und der Mailandstraße) kommen in den Genuss der Maßnahmen. Durch Wärmedämmungssysteme, den Austausch von Fenstern und Türen und die Installation von Photovoltaikanlagen kann die Energieklasse der Gebäude erhöht werden.

Zum 31. Dezember 2024 – und damit weit vor der geplanten Frist im März 2026 – waren die Arbeiten für fünf der zehn geplanten Maßnahmen bereits abgeschlossen, für die übrigen fünf Maßnahmen liefen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüf- und Berichtsaktivitäten.

Wohnlandesrätin Ulli Mair zeigt sich erfreut über den Fortschritt der Projekte: “Es ist entscheidend, ergänzend zum Landeshaushalt, alle verfügbaren Finanzierungsquellen zu nutzen, um die energetische Sanierung unserer Sozialwohnungen schrittweise voranzutreiben. Die Mittel aus dem PNRR bieten eine wertvolle Ergänzung zu den erfolgreichen Maßnahmen, die wir seit Jahren im Rahmen des EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) umsetzen.” Durch die laufende Sanierung des WOBI-Bestands gelinge es, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, den Energieverbrauch zu minimieren und folglich positive volkswirtschaftliche Akzente zu setzen und Kosten zu sparen.

Die Einladung des Landes zur Teilnahme am Finanzierungsprogramm wurde auch von der Gemeinde Terenten für eine kleine Maßnahme sowie von der Gemeinde Bozen für Arbeiten an einem Gebäude in der Claudia-Augusta-Straße angenommen. Die Energiewende mit der schrittweisen Umstellung auf grüne Energiequellen ist eines der Hauptziele des staatlichen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR).