Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Olympic Day in der Therme Meran
15 Prozent Rabatt auf alle Einzeleintritte am 29. Januar 2026

Olympic Day in der Therme Meran

Montag, 26. Januar 2026 | 17:17 Uhr
Die Badehalle der Therme Meran - La sala bagnanti delle Terme Merano
Oliver Jaist 2025
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Am 29. Januar 2026 steht Meran ganz im Zeichen der Olympischen Flamme. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses, bei dem die Olympiafackel durch die Stadt getragen wird, beteiligt sich die Therme Meran mit einer besonderen Aktion und lädt Gäste sowie Einheimische ein, diesen Tag auf entspannte Weise mitzuerleben. Unter dem Titel „OLYMPIC DAY“ erhalten Besucherinnen und Besucher am 29. Januar 2026 einen Rabatt von 15 Prozent auf alle Einzeleintritte in die Therme Meran.

Die Olympischen Spiele stehen seit jeher für Gemeinschaft, Fairness und außergewöhnliche Momente. Werte, die auch in der Therme Meran eine zentrale Rolle spielen. Der OLYMPIC DAY verbindet das internationale Sportereignis mit Ruhe, Erholung und bewusster Auszeit und schafft damit einen spannenden Kontrast zwischen Bewegung, Emotion und Entspannung. Die Initiative versteht sich als Einladung, den olympischen Moment in Meran nicht nur zu beobachten, sondern ihn mit einer wohltuenden Auszeit zu verbinden. Damit unterstreicht die Therme Meran ihre Verbundenheit mit der Stadt Meran und beteiligt sich aktiv am öffentlichen Geschehen rund um die Olympische Flamme.

Die Aktion ist auf Einzeleintritte beschränkt und gilt ausschließlich am 29. Januar 2026 an der Kassa der Therme Meran. Bereits reservierte Tickets sind von der Aktion ausgeschlossen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

© 2026 First Avenue GmbH
 