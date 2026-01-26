Olympic Day in der Therme Meran

Von: mk

Meran – Am 29. Januar 2026 steht Meran ganz im Zeichen der Olympischen Flamme. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses, bei dem die Olympiafackel durch die Stadt getragen wird, beteiligt sich die Therme Meran mit einer besonderen Aktion und lädt Gäste sowie Einheimische ein, diesen Tag auf entspannte Weise mitzuerleben. Unter dem Titel „OLYMPIC DAY“ erhalten Besucherinnen und Besucher am 29. Januar 2026 einen Rabatt von 15 Prozent auf alle Einzeleintritte in die Therme Meran.

Die Olympischen Spiele stehen seit jeher für Gemeinschaft, Fairness und außergewöhnliche Momente. Werte, die auch in der Therme Meran eine zentrale Rolle spielen. Der OLYMPIC DAY verbindet das internationale Sportereignis mit Ruhe, Erholung und bewusster Auszeit und schafft damit einen spannenden Kontrast zwischen Bewegung, Emotion und Entspannung. Die Initiative versteht sich als Einladung, den olympischen Moment in Meran nicht nur zu beobachten, sondern ihn mit einer wohltuenden Auszeit zu verbinden. Damit unterstreicht die Therme Meran ihre Verbundenheit mit der Stadt Meran und beteiligt sich aktiv am öffentlichen Geschehen rund um die Olympische Flamme.

Die Aktion ist auf Einzeleintritte beschränkt und gilt ausschließlich am 29. Januar 2026 an der Kassa der Therme Meran. Bereits reservierte Tickets sind von der Aktion ausgeschlossen.