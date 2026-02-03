Olympische Winterspiele: Straßendienst leistet wertvollen Beitrag

Von: luk

Bozen/Antholz – Der Startschuss der Olympischen Winterspiele steht unmittelbar bevor. Deshalb sind derzeit auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßendienstes Pustertal im Einsatz, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Schneeräumungen durchzuführen – und dies weit über die üblichen Aufgabenbereiche hinaus. Aus diesem Anlass hat sich der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider, in der Südtirol Arena in Antholz persönlich bei den Teams und allen Beteiligten bedankt.

„Der Straßendienst ist – wie immer – rund um die Uhr im Einsatz und bewältigt während der Spiele zusätzlich eine wahre Mammutaufgabe. Das gelingt nur dank einer eingespielten und kompetenten Mannschaft. Dieses Engagement würdigen wir als Land mit großem Dank, und auch die Bevölkerung des Pustertals und ganz Südtirols schätzt diese Arbeit sehr. Es handelt sich um eine konkrete, vor Ort geleistete Arbeit – ganz im olympischen Geist der Zusammenarbeit“, betonte Landesrat Alfreider.

Im Pustertal sind 90 Mitarbeitende und 54 Räumfahrzeuge im Einsatz. Sie räumen unter anderem Tag und Nacht die Hauptverkehrsadern im gesamten Pustertal von Schnee, unterstützen die Schneeräumung der Parkplätze in Antholz, führen vorbeugende Holzschlägerungen entlang der SS51 durch und errichten dort ebenfalls Schutzdämme.

130 Olympia-Wegweiser installiert

Um die Orientierung auf dem Weg zur Anlage in Antholz sowie zu den benachbarten Wettkampfstätten in Predazzo und Cortina zu erleichtern, hat der Straßendienst zudem insgesamt 130 Olympia-Wegweiser installiert.

Diese Beschilderung soll zu einer besseren und flüssigeren Verkehrsführung bei der An- und Abreise beitragen. Richtung Antholz gibt es Hinweise an mehreren Kreuzungen im Pustertal, aber auch die Anlagen in Cortina sind im Hochpustertal ausgeschildert. Auf das Skisprungstadium Predazzo hingegen wird mit Schildern an verschiedenen Stellen im Unterland und im Eisacktal/Eggental hingewiesen.

Die Anschaffungskosten der neuen Beschilderung in der Höhe von 20.000 Euro wurden vom Straßendienst getragen, dessen Mitarbeitende auch die Montage übernommen haben. Die Koordination erfolgte durch die Infrastrukturgesellschaft SiMiCo (Società Infrastrutture Milano Cortina) mit Ausnahme der Arbeiten in Schabs, die vom Straßendienst durchgeführt wurden. Die Gesamtkosten, einschließlich der horizontalen und vertikalen Beschilderung sowie der Entfernung alter Wegweiser, betragen rund 30.000 Euro.