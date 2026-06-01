Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Onlinehandel wächst wegen Amazon, Temu & Co kräftig
Temu ist in Österreich online bereits die Nummer 2 nach Amazon

Onlinehandel wächst wegen Amazon, Temu & Co kräftig

Montag, 01. Juni 2026 | 11:25 Uhr
Temu ist in Österreich online bereits die Nummer 2 nach Amazon
APA/APA/THEMENBILD/HANNES P ALBERT
Schriftgröße

Von: apa

Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen gerne und viel im Internet ein und haben die Umsätze im Onlinehandel 2025 auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der Bruttoumsatz stieg kräftig um 9,5 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro, zeigt eine Erhebung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel. Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando, ein starkes Wachstum gab es insbesondere bei Pflegeprodukten, Lebensmitteln und Mode.

Der Onlinehandel wachse zwar insgesamt dynamisch, dieses Wachstum gehe aber keinesfalls nur auf österreichische Versand- und Internethändler zurück, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik am Montag laut Pressetext ein. Der heimische Versand- und Internethandel wuchs im Vorjahr nur um 2,3 Prozent.

Erste Adresse, um online zu shoppen, ist hierzulande Amazon mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent. An zweiter Stelle rangiert bereits Temu mit 5,6 Prozent. Nummer drei ist in Österreich Zalando (5,5 Prozent). Dahinter folgen Ebay (4,5 Prozent) und Otto (3,0 Prozent).

Fast ein Viertel der gesamten Onlineumsätze fällt auf Mode

Besonders stark legten die Bereiche Pflegeprodukte (+13,2 Prozent), Lebensmittel (+11,7 Prozent) und Mode (+10,9 Prozent) zu. Vor allem das größte Segment Mode präge die Entwicklung des gesamten Onlinehandels maßgeblich, hieß es. Fast ein Viertel der gesamten Onlinehandelsumsätze entfällt auf den Bereich Mode.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Kommentare
84
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
An der Unrechtsgrenze
Kommentare
29
An der Unrechtsgrenze
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Kommentare
22
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
Kommentare
21
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
19
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 