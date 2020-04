OsterMut mit Familienseelsorger Toni Fiung

Bozen – Viele Familien in Südtirol stellen sich die Frage, wie sie die Kar- und Ostertage in die eigenen vier Wände holen können. Das Haus der Familie stellt auf seiner Facebook-Seite am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils um 9.00 Uhr unter dem Motto #OsterMut Anregungen für Rituale und Minigottesdienste in der Familie bereit. Toni Fiung, Südtirols Familienseelsorger und geistlicher Rektor des Rittner Bildungshauses, stellt damit ein Zusatzangebot zu den Online-Fernsehübertragungen bereit. Am Karsamstag segnet Toni Fiung um 17.30 Uhr in der Waldkirche von Lichtenstern die Osterspeisen. Das wird auf Facebook live gestreamt.

Online-Gottesdienste und -Anregungen haben Hochkonjunktur und finden ihren Weg in viele Südtiroler Wohnzimmer. Langjährige Gäste des Rittner Bildungshauses haben sich mit der Bitte um konkrete Anregungen für Familien in der Karwoche gemeldet. In drei Videoaufnahmen betrachtet Toni Fiung am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag das Heilsgeheimnis. Anhand von konkreten Beispielen versucht er es kindgerecht in die Mitte der Familie zu holen. Die verschiedenen Bräuche bieten dafür vielfältige Möglichkeiten, sagt Südtirols Familienseelsorger. Auch ein schlichter Hausgottesdienst könne Anleihen aus der Liturgie aufnehmen, ohne der Banalisierung zu erliegen, ist er überzeugt.

Auf der Facebookseite www.facebook.com/hausderfamilie.ritten werden die Videos von Toni Fiung am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag jeweils um 9.00 Uhr früh veröffentlicht. Im Rahmen des diözesanen Angebotes „Ostern mal anders“ segnet Toni Fiung in der Waldkirche von Lichtenstern am Karsamstag um 17.30 Uhr außerdem die Osterspeisen. Das wird auch auf Facebook live in die Haushalte gestreamt.